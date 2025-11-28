108 dự án xuất sắc lọt vào vòng tuyển chọn Chương trình đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo

Sáng 28-11, tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM (SIHUB), diễn ra Lễ công bố kết quả tuyển chọn các dự án khởi nghiệp sáng tạo của SIHUB năm 2025. Đây là một trong hai chương trình của ngày bế mạc Tuần lễ Đổi mới sáng tạo, Khoa học công nghệ và Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM (WISE HCMC+ 2025).

Tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM Trần Trọng Tuyên đánh giá cao tính thực tiễn, hiệu quả ứng dụng được ngay của các dự án; đồng thời khẳng định, đổi mới sáng tạo đang trở thành trụ cột quan trọng trong mô hình tăng trưởng mới của TPHCM – cùng với kinh tế số và kinh tế xanh.

Thành phố đặt mục tiêu trong giai đoạn 2025-2030 trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quốc tế, với nền kinh tế số chiếm 30%-40% GRDP và tổng chi xã hội cho nghiên cứu phát triển (R&D) đạt 2%-3% GRDP, bố trí ít nhất 4-5% tổng chi ngân sách hàng năm cho khoa học, công nghệ, chuyển đổi số.

Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM Trần Trọng Tuyên phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: QUANG HUY

Do đó, năm 2025 không chỉ là năm bản lề quan trọng để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, mà còn là thời điểm TPHCM dồn toàn lực, nỗ lực vượt bậc để hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

TPHCM với sứ mệnh đầu tàu kinh tế, đang tiên phong cụ thể hóa Nghị quyết thông qua Chiến lược đột phá “1-4-1"” gồm: Xây dựng 1 Trung tâm tài chính quốc tế; Phát triển 4 trụ cột then chốt (công nghệ cao đa mục tiêu, y tế chất lượng cao, giáo dục chất lượng cao và công nghiệp công nghệ cao); và hoàn thiện 1 hệ thống hạ tầng chiến lược đồng bộ.

TS. Châu Vũ, Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM (thứ 3 từ trái sang) trao thư cảm ơn cho Hội đồng cố vấn và Ban Giám khảo chương trình. Ảnh: QUANG HUY

Theo Phó Giám đốc Sở KH-CN, giấy chứng nhận mà các startup tiềm năng nhận được là sự cam kết đồng hành của Sở KH-CN TP theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW: "Lấy doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sản phẩm công nghệ làm thước đo hiệu quả". Sở sẽ tiếp tục sát cánh, hỗ trợ các startup tiềm năng tiếp cận các nguồn lực từ Nghị quyết 20/2023/NQ-HĐND, kết nối đầu tư và mở rộng thị trường, từ đó tiếp thêm động lực cho các startup tiếp tục bứt phá mạnh mẽ hơn nữa trong hành trình phía trước.

Bà Đặng Thị Luận, Quyền Giám đốc SIHUB (ngoài cùng bên trái) trao chứng nhận cho các dự án được tuyển chọn. Ảnh: QUANG HUY

Báo cáo kết quả tuyển chọn các dự án, bà Lê Thị Bé Ba, Phó Giám đốc SIHUB cho biết, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TPHCM đang bước sang một giai đoạn phát triển mạnh mẽ với nhiều chuyển biến tích cực, đóng góp quan trọng vào mục tiêu đưa TPHCM trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu của cả nước và khu vực.

Bà Lê Thị Bé Ba, Phó Giám đốc SIHUB báo cáo về công tác tuyển chọn các dự án. Ảnh: QUANG HUY

Với sứ mệnh đó, được sự chỉ đạo của Sở KH-CN, SIHUB đã triển khai các chương trình tuyển chọn dự án đổi mới sáng tạo – khởi nghiệp sáng tạo, tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm của nền kinh tế, bao gồm: lĩnh vực công nghệ tài chính năm 2025 (FINTECH 2025), lĩnh vực phát triển bền vững trên địa bàn TPHCM năm 2025 (GIC 2025), lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ bán dẫn và chuyển đổi số năm 2025 (Innovation Quest 2025), lĩnh vực công nghiệp văn hóa năm 2025 (Innoculture 2025), lĩnh vực công nghệ giáo dục năm 2025 (Ednovation 2025) và cuối cùng là tuyển chọn dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo trong khu vực công năm 2025 – Saigon Govtech Challenge 2025 (Gov.Star 2025). Kết quả có 462 dự án của các tác giả, nhóm tác giả trên cả nước đăng ký tham gia.

Ông Võ Thiện Cang, Giám đốc Trung tâm Thông tin và chương trình giáo dục, Sở GD-ĐT TPHCM (ngoài cùng bên phải) trao chứng nhận cho các dự án được tuyển chọn. Ảnh: QUANG HUY

“Qua quá trình sàng lọc nghiêm ngặt, Hội đồng chuyên môn đã xác định 287 hồ sơ hợp lệ và chọn ra 108 dự án xuất sắc nhất (bao gồm các giai đoạn tiền ươm tạo, ươm tạo và tăng tốc) để trao giấy chứng nhận. Trong đó, lĩnh vực Công nghệ giáo dục (Ednovation) dẫn đầu với 116 dự án đăng ký, cho thấy sự quan tâm lớn của xã hội đối với tương lai giáo dục. Lĩnh vực Phát triển bền vững (GIC) có 92 dự án, khẳng định xu hướng tăng trưởng xanh là tất yếu. Các lĩnh vực mới như Fintech, AI, bán dẫn… đều có sự tham gia của hàng chục dự án từ khắp nơi, góp phần sẵn sàng cho các đột phá lớn của thành phố”, bà Lê Thị Bé Ba nhấn mạnh.

QUANG HUY