Công nghệ chuyển dịch nhanh, “khẩu vị” nhà đầu tư cũng thay đổi

Trong khuôn khổ Tuần lễ Đổi mới sáng tạo, Khoa học công nghệ và Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM (WISE HCMC+ 2025), chiều 26-11 diễn ra hội thảo “Khi công nghệ hội tụ - Cơ hội đầu tư và hợp tác trong kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam”.

Bà Đặng Thị Luận, Quyền Giám đốc SIHUB trao đổi cùng các chuyên gia quốc tế. Ảnh: QUANG HUY

Hội thảo do Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM (SIHUB) phối hợp Viện Phát triển Kinh tế số Việt Nam (VIDE), Công ty Tư vấn và đầu tư New World Group Asset Management, Công ty cổ phần HVA, CLB Doanh nhân Khởi sự và hỗ trợ Doanh nghiệp TPHCM, BizLeaders Việt Nam, J.E. Austin Associates tổ chức.

Bà Đặng Thị Luận, Quyền Giám đốc SIHUB phát biểu tại khai mạc hội thảo. Ảnh: QUANG HUY

Phát biểu khai mạc, bà Đặng Thị Luận, Quyền Giám đốc SIHUB cho biết, TPHCM có hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo được nhiều tổ chức quốc tế đánh giá tích cực. Thành phố đang hội tụ khoảng 50% số lượng startup của cả nước, 40% về lượng đầu tư.

Hệ sinh thái này hiện được định giá 7,4 tỷ USD, thu hút tổng vốn đầu tư mạo hiểm lên đến 260 triệu USD.

Bên cạnh đó, thành phố có nhiều chính sách tốt, hỗ trợ cho các dự án khởi nghiệp sáng tạo.

TS Trần Quý, Viện trưởng VIDE. Ảnh: QUANG HUY

Đại diện đến từ các quỹ, tổ chức tài chính quốc tế và trong nước cùng nhận định, trong bối cảnh kinh tế số bùng nổ, quá trình chuyển dịch từ tài chính truyền thống sang tài sản số đang tạo ra cả cơ hội lẫn thách thức cho các tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Xu hướng này cũng mở ra triển vọng hình thành các trung tâm tài chính quốc tế mới, trong đó Việt Nam.

Các đại biểu dành nhiều thời gian phân tích điểm giao giữa công nghệ – chính sách – đầu tư, nhằm làm rõ cơ hội mới khi công nghệ hội tụ và thị trường chuyển dịch; giúp các startup hiểu rõ tiêu chí, ưu tiên của nhà đầu tư.

Các đại biểu cũng gợi mở những mô hình hợp tác hiệu quả giữa Nhà nước – Doanh nghiệp – Viện/trường, từ đó thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tại TPHCM nói riêng và Việt Nam nói chung.

ThS Lê Hòa Nhã, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần HVA, Phó Chủ tịch Quỹ FundGo phát biểu. Ảnh: QUANG HUY

TS Trần Quý, Viện trưởng VIDE, nhấn mạnh chính sách là yếu tố quan trọng định hướng và thu hút đầu tư vào công nghệ, đặc biệt là đổi mới sáng tạo, để thúc đẩy nền kinh tế số.

Ông khuyến nghị TPHCM cần hoàn thiện khung đánh giá hiệu quả đổi mới sáng tạo và áp dụng rộng rãi, theo 4 nhóm chỉ số: quy trình, hoạt động, đầu tư và kết quả.

Chuyên gia trao đổi cùng đại biểu. Ảnh: QUANG HUY

Ở góc nhìn thị trường, ThS Lê Hòa Nhã, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần HVA, Phó Chủ tịch Quỹ FundGo nhận định, thị trường công nghệ và đổi mới sáng tạo đang chuyển dịch nhanh, kéo theo thay đổi liên tục trong “khẩu vị” của nhà đầu tư.

Điều này mở ra cơ hội mới nhưng cũng đòi hỏi startup phải thích ứng nhanh hơn.

ThS Lê Hòa Nhã cho rằng, việc phát triển hạ tầng Made by Vietnam cho thị trường tài sản số sẽ tăng mức độ an toàn, minh bạch, đồng thời mở cơ hội để startup Việt tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ.

Chuyên gia giao lưu cùng các startup. Ảnh: QUANG HUY

Bà Đặng Thị Luận khẳng định, thông qua hội thảo, những giải pháp thiết thực, kiến nghị của các chuyên gia và đại biểu sẽ là tiền đề góp phần thúc đẩy hệ sinh thái startup phát triển, kết nối nguồn lực toàn cầu về tài chính, công nghệ và nhân lực.

QUANG HUY