Chống lừa đảo trực tuyến: Nhận diện bẫy lừa – An tâm mua sắm

Chiều 27-11, dưới sự chỉ đạo của Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an), Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) phối hợp cùng TikTok Việt Nam tổ chức tọa đàm “Nhận diện bẫy lừa – An tâm vui sắm”.

Quang cảnh cuộc tọa đàm

Phát biểu tại tọa đàm, ông Vũ Duy Hiền, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng NCA, nhận định sự kiện diễn ra trong bối cảnh cao điểm mùa mua sắm cuối năm, thời điểm mà các hình thức lừa đảo trực tuyến gia tăng với thủ đoạn ngày càng tinh vi như: giả mạo thương hiệu lớn, mạo danh nhân viên sàn thương mại điện tử, “sale sốc – hoàn tiền ảo”, thanh toán qua ví điện tử hoặc sử dụng deepfake để chiếm lòng tin người dùng.

Ông Vũ Duy Hiền phát biểu tại tọa đàm

Ông Vũ Duy Hiền cảnh báo: chỉ một cú nhấp chuột, quét mã QR hay cuộc gọi video tưởng chừng quen thuộc cũng có thể khiến người dùng bị mất tài khoản, dữ liệu, thậm chí tài sản. Do đó, phòng chống lừa đảo mạng không chỉ là trách nhiệm của cơ quan chức năng mà cần sự chung tay từ nền tảng số, nhà bán hàng, nhà sáng tạo nội dung, doanh nghiệp và mỗi người dùng.

TS Phan Thế Thắng phát biểu tại tọa đàm

TS Phan Thế Thắng, Phó Trưởng Ban Bảo vệ người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, cho biết cùng với Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023, các cơ quan chức năng đang đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng chế tài xử phạt vi phạm trên không gian mạng, bổ sung quy định mới cho Luật Thương mại điện tử nhằm quản lý chặt chẽ các hoạt động kinh doanh số.

Tuy nhiên, theo TS Phan Thế Thắng, để việc thực thi Luật cũng cần sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng người tiêu dùng nhằm tạo nên hệ sinh thái giao dịch số an toàn.

Các đại biểu thảo luận tại tọa đàm

Trong khi đó, ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng ban Nghiên cứu, tư vấn, phát triển công nghệ và hợp tác quốc tế NCA, nhận định trong kỷ nguyên số, Việt Nam cần triển khai đồng bộ “khiên 3 lớp”: hành lang pháp lý mạnh – công nghệ phòng vệ hiệu quả – kỹ năng số phổ cập. Khi mỗi người dân trở thành một điểm chốt an toàn, không gian mạng sẽ ngày càng trong sạch, từ đó giúp người dân an tâm hơn khi giao dịch trực tuyến.

Ông Vũ Ngọc Sơn phát biểu tại tọa đàm

Bên cạnh đó, ông Sơn cũng đề xuất nguyên tắc “3 Không – 3 Nhanh” để người dùng nâng cao phản xạ an toàn trên môi trường số, cụ thể:

3 Không: KHÔNG tin tưởng tuyệt đối (dù là video call), KHÔNG cài ứng dụng từ liên kết lạ, KHÔNG chuyển tiền khi chưa xác thực.

3 Nhanh: NHANH tra cứu thông tin nghi vấn, NHANH ngắt kết nối khi bị thao túng, NHANH báo cáo cơ quan chức năng khi xảy ra sự cố.

TRẦN BÌNH