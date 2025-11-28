Dự án "Phần mềm quản lý suất ăn bán trú" được tuyển chọn tham gia chương trình đổi mới, sáng tạo năm 2025

Sáng 28-11, trong khuôn khổ Tuần lễ Đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo TPHCM (WISE HCMC+ 2025), dự án “Phần mềm quản lý suất ăn bán trú” do Trung tâm Thông tin và chương trình giáo dục (thuộc Sở GD-ĐT TPHCM) thực hiện được trao chứng nhận dự án xuất sắc tham gia Chương trình tuyển chọn dự án đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo năm 2025.

Ban tổ chức trao giấy chứng nhận cho các dự án được tuyển chọn

Phần mềm “3 trong 1”

Theo ông Võ Thiện Cang, Giám đốc Trung tâm Thông tin và chương trình giáo dục (Sở GD-ĐT TPHCM), phần mềm quản lý suất ăn bán trú có 4 chức năng nổi bật gồm: quản lý thực đơn theo ngày-tuần-tháng, báo cáo nhanh theo ngày và báo cáo theo quý, ghi nhận đánh giá của học sinh và phụ huynh, in tự động các biểu mẫu báo cáo.

Là một trong những đơn vị triển khai thí điểm phần mềm từ năm học 2024-2025, Trường THCS Lê Quý Đôn (phường Thủ Đức, TPHCM) ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong công tác quản lý bữa ăn bán trú cho học sinh.

Cô Phan Thị Mỹ Trà, hiệu trưởng nhà trường cho biết, trước đây công tác quản lý bữa ăn bán trú theo hình thức thủ công nên mất nhiều thời gian. Khi sử dụng phần mềm, thông tin được cập nhật một cách có hệ thống, giúp công tác quản lý thực hiện dễ dàng và thuận tiện hơn.

Trong đó, bữa ăn của học sinh không chỉ cập nhật thực đơn qua tên món ăn mà còn có hình ảnh suất ăn thực tế.

Học sinh Trường THCS Hoa Lư (phường Tăng Nhơn Phú B, TPHCM) tham gia đánh giá bữa ăn ngay tại trường

Ở phần báo cáo, hệ thống ghi nhận báo cáo 3 bước gồm thông tin thực phẩm trước khi chế biến thức ăn, thực phẩm khi chế biến thức ăn và mẫu thức ăn lưu.

Đặc biệt, với chức năng đánh giá sau mỗi bữa ăn, học sinh có thể truy cập phần mềm và cho ý kiến đánh giá một trong 5 mức độ gồm “Rất ngon - Ngon - Tạm ổn - Tệ - Rất tệ”.

Tương tự, phụ huynh có thể quét mã QR đánh giá chất lượng bữa ăn của học sinh. Thông tin phản hồi được cập nhật ngay trong ngày, giúp nhà trường kịp thời tiếp thu các ý kiến đóng góp, qua đó nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú cho học sinh.

Cầu nối giữa nhà trường và phụ huynh

Dự án “Phần mềm quản lý suất ăn bán trú” là một trong những dự án được Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM tuyển chọn tham gia Chương trình Ednovation 2025 - chương trình tuyển chọn dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo năm 2025.

Nhờ hệ thống phần mềm này, công tác lưu trữ, theo dõi chất lượng bữa ăn bán trú ở các trường học được thực hiện bài bản và chuyên nghiệp hơn, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý cũng như chất lượng phục vụ học sinh.

Đến nay, dự án đã được triển khai thí điểm tại hơn 100 trường học trên địa bàn TPHCM, bước đầu nhận được nhiều sự đồng tình, ủng hộ của các trường học và phụ huynh học sinh.

Chị Lê Ngân Hà, phụ huynh có con đang học lớp 4, Trường Tiểu học Từ Đức (phường Thủ Đức, TPHCM) bày tỏ, chất lượng bữa ăn bán trú là một trong những mối lo hàng đầu của phụ huynh, nhất là các gia đình có con trong độ tuổi mầm non, tiểu học.

"Việc được cung cấp hình ảnh suất ăn thực tế hàng ngày của con cũng như tham gia đóng góp ý kiến giúp phụ huynh có thêm sự tin tưởng, kịp thời đồng hành với nhà trường trong việc nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú cho học sinh", phụ huynh chia sẻ.

Cô Đỗ Thị Tú, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Từ Đức (phường Thủ Đức, TPHCM) khẳng định, phần mềm quản lý bữa ăn bán trú là một trong những tiền đề quan trọng giúp nâng cao hiệu quả quản lý trường học bằng công nghệ hiện đại, trong đó có vấn đề dinh dưỡng học đường.

THU TÂM