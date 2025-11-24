20 dự án vào chung kết cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lĩnh vực nông nghiệp

Sáng 24-11, tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao TPHCM tổ chức chung kết cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2025”.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo TPHCM năm 2025 (WISE HCMC+ 2025).

Phó trưởng Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao TPHCM Nguyễn Duy Sơn phát biểu tại vòng chung kết. Ảnh: QUANG HUY

Tại vòng chung kết, Phó trưởng Ban quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao TPHCM Nguyễn Duy Sơn cho biết, sau gần 4 tháng phát động cuộc thi trên toàn quốc, ban tổ chức đã nhận được 220 dự án của tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia.

trong đó, bảng A dành cho sinh viên các trường cao đẳng, đại học với 85 dự án. Bảng B dành cho cá nhân, nhóm khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp, hợp tác xã với 135 dự án.

Trải qua các vòng sơ tuyển và bán kết, 20 dự án tiêu biểu nhất đã góp mặt tại vòng chung kết. Mỗi dự án không chỉ dừng lại ở ý tưởng mà còn là kết quả của quá trình nghiên cứu, thử nghiệm, chuẩn hóa sản phẩm và từng bước hướng đến thương mại hóa.

Các dự án thể hiện xuất sắc các khía cạnh: tư duy đổi mới, khoa học và có cơ sở thị trường rõ ràng; khả năng ứng dụng hiệu quả các công nghệ hiện đại vào sản xuất, chế biến, kinh doanh; mô hình kinh tế mang tính bền vững, có tiềm năng nhân rộng và đóng góp cho sự phát triển chung của ngành nông nghiệp Việt Nam.

Cơ cấu giải thưởng của mỗi bảng gồm: 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba, 3 giải khuyến khích. Giải thưởng phụ ở mỗi bảng gồm: 1 giải dự án được yêu thích nhất, 1 giải dự án thuyết trình ấn tượng nhất, 1 giải dự án tiềm năng.

Các dự án đoạt giải ngoài tiền thưởng còn được tham gia chương trình cố vấn và tập huấn nâng cao, tiếp cận hạ tầng nghiên cứu – thí nghiệm hiện đại, được hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ pháp lý, sở hữu trí tuệ, mô hình kinh doanh và chiến lược thương mại hóa sản phẩm.

Các dự án còn có cơ hội kết nối trực tiếp với doanh nghiệp, quỹ đầu tư trong nước và quốc tế. Đặc biệt, được xem xét tham gia chương trình hỗ trợ dự án đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết 20/2023/NQ-HĐND ngày 11-11-2023 của HĐND TPHCM với số tiền hỗ trợ 400 triệu đồng/dự án.

WISE HCMC+ 2025 diễn ra từ ngày 24 đến 28-11, chủ đề “Đổi mới sáng tạo và công nghệ - Tương lai của thành phố chúng ta”, góp phần hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời hưởng ứng các hoạt động đồng hành cùng Diễn đàn Kinh tế TPHCM 2025.

>>>Dưới đây là một số hình ảnh tại vòng chung kết cuộc thi:

Đại diện dự án "SEABOOST 3S - Giải pháp khử trùng nước thông minh và bền vững cho nuôi trồng thủy sản" giới thiệu dự án tới các đại biểu. Ảnh: QUANG HUY

Dự án "Phát triển mô hình nông nghiệp bền vững kết hợp tự động hóa trong nuôi cua, ứng dụng hệ thống tuần hoàn, cánh tay robot, AI và IOT". Ảnh: QUANG HUY

Các đại biểu tham quan sản phẩm của dự án "Từ bèo tấm đến thức ăn xanh - Một giải pháp đổi mới trong nông nghiệp bền vững"

Đại diện nhóm tác giả giới thiệu dự án "DN066 - Airboots - Robot nông nghiệp phun thuốc, bón phân, gieo hạt cho cây lúa". Ảnh: QUANG HUY

Các đại biểu tham quan dự án "Máy lọc khí độc ENSO - Giảm thiểu tử vong do ngộ độc khí tại hầm tàu cá". Ảnh: QUANG HUY

Đại biểu tham quan sản phẩm của dự án "Áo giáp hạt giống". Ảnh: QUANG HUY

Phó trưởng Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao TPHCM Nguyễn Thanh Hiền (ngoài cùng bên phải), Trưởng ban giám khảo cuộc thi tặng hoa cho các đơn vị đồng hành. Ảnh: QUANG HUY

Thành viên các đội tuyển tại vòng chung kết. Ảnh: QUANG HUY

QUANG HUY