Đổi mới sáng tạo, công nghệ - tương lai của TPHCM

“Đổi mới sáng tạo và Công nghệ - Tương lai của thành phố chúng ta” là chủ đề của Tuần lễ Đổi mới sáng tạo, Khoa học công nghệ và Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM năm 2025 (WISE HCMC+ 2025). Phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng đã có cuộc trao đổi với ông Trần Trọng Tuyên, Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM liên quan đến các hoạt động tại WISE HCMC+ 2025.

PHÓNG VIÊN: Thưa ông, WISE HCMC+ 2025 với chủ đề “Đổi mới sáng tạo và Công nghệ - Tương lai của thành phố chúng ta” được kỳ vọng là bước tiến quan trọng trong việc hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Ông có thể chia sẻ về tầm quan trọng của sự kiện này?

Ông TRẦN TRỌNG TUYÊN: WISE HCMC+ 2025 được định hướng là một sự kiện thường niên mang tầm vóc quốc tế, không chỉ là nơi trình diễn công nghệ mà còn là diễn đàn chiến lược thường niên có uy tín và chất lượng trong kết nối đầu tư, kiến tạo chính sách và thúc đẩy hợp tác quốc tế. WISE HCMC+ 2025 thu hút sự tham gia của các tập đoàn công nghệ, nhà đầu tư, quỹ đầu tư, chuyên gia và các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

WISE HCMC+ 2025 được tổ chức nhằm cụ thể hóa các định hướng lớn, trong đó trọng tâm là triển khai mạnh mẽ Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Sự kiện cũng nằm trong khuôn khổ thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo TPHCM giai đoạn 2021-2025 và Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025, nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa TPHCM trở thành đầu tàu kinh tế số và trung tâm tài chính - công nghệ khu vực.

Nhóm tác giả dự án (khối doanh nghiệp) đoạt giải nhất tại cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2025”. Ảnh: QUANG HUY

Trong 4 ngày diễn ra (từ ngày 25 đến ngày 28-11) với 200 gian hàng và nhiều hoạt động đa dạng, sự kiện này góp phần như thế nào trong việc khẳng định vị thế của TPHCM trên bản đồ đổi mới sáng tạo toàn cầu?

WISE HCMC+ 2025 với sự tham gia của các đối tác quốc tế đến từ Hàn Quốc, Australia, Singapore, Nhật Bản, Phần Lan, Áo… đã mang lại nhiều tác động tích cực cho hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của TPHCM. Sự kiện góp phần thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư quốc tế thông qua các hoạt động kết nối trực tiếp giữa nhà đầu tư và startup, giúp hàng trăm doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận vốn, mở rộng thị trường và gia tăng niềm tin vào tiềm năng tăng trưởng của hệ sinh thái khởi nghiệp thành phố.

Đồng thời, sự tham gia của các đối tác đến từ những quốc gia có nền công nghệ phát triển cũng tạo nên cầu nối quan trọng trong hợp tác quốc tế và chuyển giao tri thức, kinh nghiệm, công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp TPHCM nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của TPHCM thời gian qua đã đạt được những kết quả nổi bật. WISE HCMC+ 2025 sẽ tôn vinh, kết nối các thành tựu này như thế nào để tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của startup và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo?

Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của TPHCM tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ quốc tế, thể hiện qua việc duy trì và cải thiện đáng kể thứ hạng toàn cầu. Cụ thể, theo xếp hạng của tổ chức StarupBlink, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của TPHCM nằm trong tốp 5 Đông Nam Á, tốp 110 toàn cầu. Các lĩnh vực Fintech, Blockchain, công nghệ giáo dục, y tế số… đều có bước tiến nổi bật (đặc biệt trong lĩnh vực Fintech, với tốc độ tăng trưởng cao và hiện đứng tốp 30 toàn cầu về Blockchain và hạng 2 khu vực Đông Nam Á).

Bên cạnh đó, các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo của TPHCM đạt những kết quả nhất định. Đến nay đã có 233 dự án được hỗ trợ (209 dự án tiền ươm tạo, ươm tạo; 24 dự án tăng tốc), tổng kinh phí 23 tỷ đồng.

WISE HCMC+ 2025 có ý nghĩa tôn vinh những đóng góp của các cá nhân, tổ chức cho hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nhưng quan trọng hơn là qua đó mở thêm nhiều cơ hội thúc đẩy sự phát triển năng động, bền vững của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TPHCM.

Một số hoạt động chính tại WISE HCMC+ 2025 - Kết nối hợp tác quốc tế về đổi mới sáng tạo: Tổ chức Hội nghị quốc tế “Đột phá công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Kiến tạo thế hệ tương lai cho TPHCM”, với sự tham gia của diễn giả quốc tế, lãnh đạo doanh nghiệp, hiệp hội công nghệ châu Á và cộng đồng startup. - Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: Hội thảo “Bí quyết chuyển đổi cho SMEs & Hộ kinh doanh - Hiện đại hóa bán hàng & chủ động tuân thủ Luật thuế mới”; vòng chung kết cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2025”. - Ngoài ra còn có các hoạt động: Kết nối đầu tư, thúc đẩy khởi nghiệp; Trưng bày - lan tỏa mô hình, giải pháp công nghệ; Hỗ trợ chuyển đổi số khu vực công...

QUANG HUY - TẤN BA thực hiện