Khởi nghiệp sáng tạo là bệ đỡ thúc đẩy ý tưởng đột phá

Sáng 26-11, Tuần lễ Đổi mới sáng tạo, Khoa học - Công nghệ và Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM năm 2025 (WISE HCMC + 2025) chính thức khai mạc tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy đến dự và phát biểu chỉ đạo

Lãnh đạo thành phố và đại biểu ấn nút khai mạc Tuần lễ Đổi mới sáng tạo, Khoa học công nghệ và Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM năm 2025. Ảnh: QUANG HUY

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy cho biết, theo báo cáo Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2025 của Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO), Việt Nam xếp thứ 44/139 quốc gia và vùng lãnh thổ; đứng thứ 10/17 nền kinh tế khu vực Đông Nam Á, Đông Á và châu Đại Dương.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy phát biểu tại WISE HCMC + 2025. Ảnh: QUANG HUY

Đặc biệt, theo đánh giá của tổ chức Startup Blink, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của TPHCM tiếp tục tăng trưởng, xếp hạng 110/1.000 thành phố toàn cầu và đứng thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á.

“Những con số này khẳng định sức hấp dẫn của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo TPHCM - nơi liên tục nuôi dưỡng các ý tưởng đột phá và thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo vươn tầm quốc tế,” đồng chí Trần Thị Diệu Thúy nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy trao biểu trưng cám ơn các đơn vị, doanh nghiệp đồng hành cùng WISE HCMC + 2025. Ảnh: QUANG HUY

Theo lãnh đạo UBND TPHCM, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã tạo cơ sở để cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm tại WISE HCMC + 2025. Ảnh: QUANG HUY

Trong đó, TPHCM xác định đổi mới sáng tạo là động lực trọng tâm để phát triển kinh tế tri thức, chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quốc tế, với kinh tế số đóng góp 30% - 40% GRDP, chi xã hội cho nghiên cứu phát triển đạt 2% - 3% GRDP, và dành ít nhất 4% - 5% tổng chi ngân sách hàng năm cho khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Sản phẩm của Trường Đại học Thủ Dầu Một. Ảnh: QUANG HUY

Chính quyền thành phố cam kết luôn đồng hành cùng cộng đồng đổi mới sáng tạo trong mọi giai đoạn phát triển, đồng thời phát huy tối đa vai trò định hướng, dẫn dắt, kết nối, hợp tác` và chia sẻ.

“Đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là tầm nhìn chiến lược nhằm thúc đẩy sự đổi mới sáng tạo, góp phần định vị TPHCM là trung tâm sáng tạo hàng đầu của khu vực và thế giới”, Phó Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định.

Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM Trần Trọng Tuyên phát biểu trong lễ khai mạc. Ảnh: QUANG HUY

Phát biểu tại sự kiện, Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM Trần Trọng Tuyên cho biết, thành phố hiện sở hữu nhiều lợi thế như Khu Công nghệ cao, Khu Nông nghiệp công nghệ cao, hệ thống đại học nghiên cứu mạnh, các quỹ đầu tư mạo hiểm và lực lượng trẻ giàu tiềm năng. Điều quan trọng nhất, theo ông Tuyên, chính là tinh thần đổi mới, khát khao sáng tạo giá trị mới của cộng đồng.

Ông cho rằng, WISE HCMC + 2025 chỉ thực sự có ý nghĩa nếu sau sự kiện, mỗi người mang theo một ý tưởng dám thử nghiệm, một kết nối để hợp tác, hoặc một dự án có thể triển khai.

Doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm tại WISE HCMC + 2025. Ảnh: QUANG HUY

Từ đó, Phó Giám đốc Sở KH-CN kêu gọi: doanh nhân hãy đầu tư vào đổi mới sáng tạo như đầu tư cho tương lai của chính mình; các startup hãy hướng ra khu vực và thế giới; các bạn trẻ hãy tiên phong và hành động; cộng đồng hãy cùng nhau lan tỏa tri thức, chuyển giao công nghệ vào đời sống.

Doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm tại WISE HCMC + 2025. Ảnh: QUANG HUY

Các hoạt động của WISE HCMC + 2025 trong ngày 26-11 - InnovaTalk và báo cáo cuối kỳ các dự án nổi bật. - Chương trình “Ý tưởng sáng tạo từ các trường Đại học khu vực Đông Nam Bộ” do HUTECH chủ trì. Đại diện đến từ các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản... tham dự lễ khai mạc. Ảnh: QUANG HUY - Investor Meetup: xu hướng đầu tư AI, Fintech, Blockchain, Edtech. - Pitching S.Venture 2025 và Founder Meetup: chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp, gọi vốn và kết nối với nhà đầu tư.

QUANG HUY