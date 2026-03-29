Chính trị

125 đại biểu HĐND TPHCM khóa XI được xác nhận tư cách đại biểu

SGGPO

Đồng chí Võ Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TPHCM vừa ký nghị quyết xác nhận tư cách ĐB HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, Ủy ban Bầu cử TPHCM xác nhận 125 ông, bà đã trúng cử ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 có đủ tư cách để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của ĐB HĐND theo quy định của pháp luật.

Cử tri xã Hóc Môn bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND TPHCM căn cứ vào kết quả tổng kết bầu cử và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến người trúng cử ĐB HĐND TPHCM.

Trước đó, Ủy ban Bầu cử TPHCM đã tổ chức hội nghị công bố kết quả bầu cử và danh sách 125 người trúng cử ĐB HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Danh sách ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ mới gồm đại diện đa dạng độ tuổi, giới, tôn giáo, ngành nghề, có sự tham gia của các doanh nhân, các nhà khoa học…

>>Xem danh sách những người được xác nhận đủ tư cách ĐB HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tại đây.

Theo Luật Bầu cử ĐBQH và ĐB HĐND, sau khi công bố kết quả và danh sách người trúng cử, các khiếu nại về kết quả bầu cử ĐB HĐND phải được gửi đến Ủy ban bầu cử chậm nhất là 5 ngày kể từ ngày công bố kết quả bầu cử ĐB HĐND.

Ủy ban bầu cử có trách nhiệm xem xét, giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử ĐB HĐND trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại.

Căn cứ vào kết quả tổng kết bầu cử ĐB HĐND, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến người trúng cử ĐB HĐND, Ủy ban bầu cử tiến hành xác nhận tư cách của người trúng cử ĐB HĐND cấp mà mình chịu trách nhiệm tổ chức bầu cử. Đồng thời, cấp giấy chứng nhận ĐB HĐND khóa mới cho người trúng cử và báo cáo HĐND khóa mới về kết quả xác nhận tư cách ĐB HĐND tại kỳ họp đầu tiên.

Tin liên quan
THU HƯỜNG - CẨM NƯƠNG

Từ khóa

Ủy ban bầu cử TPHCM HĐND TPHCM Đủ tư cách Trúng cử Tri XVI Hóc Môn Tư cách Chủ tịch HĐND Nhiệm kỳ xác nhận tư cách đại biểu

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn