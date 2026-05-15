Bổ nhiệm Trợ lý của Thủ tướng và Phó Thủ tướng Thường trực

Thủ tướng Chính phủ vừa có các quyết định điều động, bổ nhiệm trợ lý Thủ tướng và trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực.

Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa có quyết định bổ nhiệm trợ lý của Thủ tướng và Phó Thủ tướng Thường trực

Cụ thể, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn, trợ lý của đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, giữ chức trợ lý của đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; điều động, bổ nhiệm ông Phan Văn Trọng, thư ký của đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, giữ chức trợ lý của đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng cũng bổ nhiệm ông Lê Hoàng Tùng, trợ lý của đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, giữ chức trợ lý của đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

LÂM NGUYÊN

