2.200 du khách quốc tế đến Khánh Hòa bằng tàu biển

SGGPO

Trưa 13-3, Sở VH-TT-DL tỉnh Khánh Hòa cho biết tàu biển quốc tế Adora Mediterranea xuất phát từ Quảng Châu (Trung Quốc) đã cập Cảng quốc tế Cam Ranh, đưa 2.200 du khách đến tham quan địa phương.

z7615943414581_f03e70e3231740f7153e143528e94dfe.jpg
Khách tàu biển bắt đầu hành trình tham quan Khánh Hòa. Ảnh: ANH PHÁT

Trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 22 giờ cùng ngày, du khách được doanh nghiệp du lịch tổ chức các chương trình tham quan Tháp Bà Ponagar, Hòn Chồng, Chợ Đầm, làng nghề Trường Sơn và trải nghiệm tắm bùn...

z7615943435518_3e6b715eda2e0a54012f804d36f9ad64.jpg
Tàu biển quốc tế Andora Mediterranea tại Cảng quốc tế Cam Ranh. Ảnh: ANH PHÁT

Du khách có dịp tìm hiểu văn hóa, lịch sử, đời sống địa phương và cảnh quan thiên nhiên của Khánh Hòa. Tối cùng ngày, tàu Andora Mediterranea sẽ rời Cam Ranh để tiếp tục hành trình đi Kota Kinabalu (Malaysia).

Tính từ đầu năm 2026 đến nay, Khánh Hòa đã đón 21 chuyến tàu biển quốc tế với hơn 37.300 lượt du khách đến tham quan. Theo lịch đăng ký của các hãng tàu, trong năm 2026 dự kiến tiếp tục đón 27 chuyến tàu biển quốc tế, cho thấy tín hiệu tích cực của du lịch tàu biển tại Khánh Hòa.

HIẾU GIANG

Từ khóa

Adora Mediterranea Khánh Hòa Nha Trang cảng quốc tế Cam Ranh du lịch du lịch tàu biển khách quốc tế

