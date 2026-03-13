“Biển người” leo núi trẩy hội chùa Ông Núi

Ngày 13-3 (nhằm 25 tháng Giêng), dòng người vẫn liên tục đổ về khu vực tượng Phật ngồi lớn nhất Đông Nam Á tại Núi Bà (xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai) để vãn cảnh, trẩy lộc và viếng hương nhân ngày giỗ Ông Núi, vị thiền sư ẩn tu gắn với nhiều giai thoại dân gian.

Từ sáng sớm, người dân và du khách đã men theo hơn 600 bậc thang đá lên núi Bà để đến tượng Phật ngồi và chùa Ông Núi dâng hương, cầu nguyện. Dọc đường leo núi, du khách được chiêm bái pho tượng Phật ngồi lớn nhất Đông Nam Á và thưởng ngoạn nhiều cảnh đẹp, kiến trúc tâm linh độc đáo. Từ lưng núi, du khách được phóng tầm mắt ngắm làng chài, eo biển tuyệt đẹp dưới chân núi.

"Biển người" đến trẩy hội chùa Ông Núi, ngắm tượng Phật ngồi lớn nhất Đông Nam Á

Du khách quốc tế hòa vào dòng người trẩy hội chùa Ông Núi

Theo sách Đại Nam nhất thống chí, chùa được dựng năm 1702 dưới thời chúa Nguyễn Phúc Chu. Năm 1733, chúa Nguyễn Phúc Chu cho trùng tu chùa và đổi tên thành Linh Phong.

Bức tượng đá mô phỏng lại hình Ông Núi xưa kia

Chùa Ông Núi còn gắn với giai thoại liên quan vua Minh Mạng về vị thiền sư ẩn tu chữa khỏi bệnh cho vua qua giấc mộng. Sau khi khỏi bệnh, vua Minh Mạng đã cấp 120 nén bạc để trùng tu chùa Ông Núi.

Người dân viếng Ông Núi trong hang đá

Ông Nguyễn Hữu Trí, Phó Chủ tịch UBND xã Cát Tiến cho biết, khu tâm linh chùa Ông Núi lưu truyền nhiều giai thoại về vị tu sĩ ẩn danh sống hiền từ như “Bụt sống”. Từ hang đá nơi thiền sư tu hành, về sau hình thành chùa Ông Núi để người dân khắp nơi hành hương, trẩy hội.

Từ khoảng năm 2009 đến nay, lễ hội chùa Ông Núi trở thành điểm đến thu hút đông du khách, có năm ghi nhận hơn 50.000 lượt người. Năm nay, trong hai ngày lễ hội đã có khoảng 30.000 người dân và du khách đến tham dự.

Dòng người đến viếng chùa Ông Núi

Chùa hướng ra biển cả mênh mông

NGỌC OAI