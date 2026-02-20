Khánh Hòa đón chuyến tàu biển đầu tiên năm Bính Ngọ 2026

Sáng 20-2 (mùng 4 Tết), tàu biển quốc tế Costa Serena (quốc tịch Italia) vào vịnh Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) trong hành trình đưa du khách tham quan Việt Nam.

Đây là chuyến tàu biển đầu tiên đến với tỉnh Khánh Hòa dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tàu Costa Serena chở hơn 3.500 du khách, trong đó có hơn 2.550 khách Trung Quốc, còn lại là khách châu Âu, Mỹ, Úc...

Tàu Costa Serena neo tại vịnh Nha Trang, ngày 20-2

Tàu neo tại vịnh Nha Trang và đưa khách vào Bến du thuyền quốc tế Ana Marina (phường Bắc Nha Trang).

Sau khi lên bờ, du khách được Công ty TNHH MTV Du lịch Khang Huy Holiday Việt Nam và Công ty TNHH Lữ hành quốc tế Tictours tổ chức các tour tham quan chùa Long Sơn, Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar, Nhà thờ Chánh tòa Nha Trang; trải nghiệm xích lô truyền thống Việt Nam...

Dự kiến vào tối cùng ngày, tàu rời vịnh Nha Trang để tiếp tục hành trình đến cảng Chân Mây (TP Huế).

Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Khánh Hòa, từ đầu năm 2026 đến nay, địa phương đã đón 14 chuyến tàu biển quốc tế với hơn 27.500 lượt du khách.

Theo lịch đăng ký, từ nay đến hết năm 2026, địa phương sẽ tiếp tục đón thêm 34 chuyến tàu du lịch biển.

HIẾU GIANG