3 chợ đầu mối phải là “vành đai an toàn thực phẩm” của thành phố

Ngày 13-8, đoàn giám sát của Thường trực HĐND TPHCM do đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, làm trưởng đoàn, thực hiện giám sát công tác quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) đối với Công ty Cổ phần quản lý và kinh doanh chợ nông sản Thủ Đức.

Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM (thứ 2 từ phải vào) khảo sát việc bảo đảm ATTP tại chợ nông sản Thủ Đức. QUANG HUY

Các đơn vị cùng được giám sát gồm: UBND phường Tam Bình, Ban quản lý chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn, Ban quản lý chợ đầu mối Bình Điền.

Các thành viên đoàn khảo sát việc bảo đảm ATTP tại chợ nông sản Thủ Đức. QUANG HUY

Báo cáo với đoàn giám sát, ông Nguyễn Bình Phương, Giám đốc kinh doanh dịch vụ, Công ty Cổ phần quản lý và kinh doanh chợ nông sản Thủ Đức cho biết, chợ có khuôn viên trên 216.000m2 với 1.289 điểm kinh doanh nông sản. 6 tháng đầu năm lượng hàng nhập chợ trên 433.000 tấn (giảm khoảng 22.000 tấn so với cùng kỳ năm 2025), trong đó lượng hàng nông sản có thương hiệu nước ngoài trên 58.000 tấn. Bình quân có 2.395 tấn/ngày hàng nhập chợ. Qua kiểm tra, giám sát đột xuất có 503 điểm kinh doanh trong chợ đạt yêu cầu ATTP, ngoài ra 100% hộ kinh doanh ký bản cam kết quy định về việc chấp hành nội quy chợ và ATTP.

Ông Nguyễn Bình Phương báo cáo về công tác ATTP với đoàn giám sát. QUANG HUY

Tương tự, đại diện chợ đầu mối Bình Điền cho biết, chợ tiếp nhận 1.775 tấn hàng hóa mỗi ngày và đạt 100% truy xuất nguồn gốc heo. Còn theo đại diện chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn hiện có 350 sạp/vựa chính, trong đó thịt heo 50 sạp, rau củ quả trái cây 300 sạp. Lượng hàng hóa về chợ trung bình 2.020 tấn/ngày-đêm, số lượng các loại xe nhập chợ lên xuống hàng khoảng 10.000 lượt/ngày. Cả 2 chợ kiểm tra hàng trăm mẫu thực phẩm trong nửa đầu năm 2026 và chưa phát hiện vi phạm an toàn thực phẩm. Tuy vậy, đại diện các chợ cũng thừa nhận vấn đề khó khăn hiện nay là hàng hóa từ các tỉnh nhập về các chợ dù được kiểm tra, kiểm soát từ gốc nhưng vẫn còn hàng hoá để “lọt” truy suất nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa chưa được sơ chế tại nguồn, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường. Ngoài ra, do thời gian xét nghiệm các chỉ tiêu ATTP tại phòng thí nghiệm thường mất thời gian từ 4 - 5 ngày, nên khi có kết quả thì lô hàng đã bán ra khỏi chợ.

Thượng tá Huỳnh Thị Thuý Phượng, Trưởng công an phường Tam Bình. QUANG HUY

Tại buổi giám sát, các thành viên đoàn đặc biệt quan tâm đến việc truy xuất nguồn gốc hàng hóa, nước thải… “Khảo sát tại một số ki ốt, người bán thừa nhận “nhập nhằng” về thương hiệu nông sản khi biển treo giới thiệu nông sản của Đà Lạt, nhưng sau đó thừa nhận hàng nhập của Trung Quốc; đó còn là nông sản để ngay trên nền đất, rác thải không được phân nguồn tại chỗ, bốc mùi… trách nhiệm này thuộc về BQL chợ”, Trưởng ban VH-XH HĐND TPHCM Cao Thanh Bình nói.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Thanh Nhân ghi nhận và biểu dương nỗ lực giữ gìn ATTP, bảo vệ sức khỏe người dân của lực lượng chức năng và thương nhân. Công an phường Tam Bình nổi bật với việc quản lý 3.000 lao động bốc vác, ngăn chặn người dương tính ma túy. Đặc biệt, việc chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã bước đầu phát huy hiệu quả mạnh mẽ, giúp rút ngắn đáng kể thời gian xử lý hồ sơ, giảm thiểu thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các thương nhân và hộ kinh doanh nhanh chóng ổn định sinh kế.

Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân kết luận tại buổi giám sát. QUANG HUY

Đồng thời, đồng chí cũng chỉ rõ những hạn chế ở các chợ, đó là ngoại trừ sản phẩm động vật, hầu hết hàng nông sản từ các tỉnh nhập về các chợ đầu mối vẫn chưa được kiểm tra từ gốc; hệ thống cống rãnh nghẹt rác, nước ứ đọng khi mưa gây ảnh hưởng trực tiếp đến vệ sinh môi trường và chất lượng thực phẩm bày bán. Đội ngũ cán bộ làm công tác ATTP tại phường, xã chủ yếu là kiêm nhiệm. Trang thiết bị kiểm tra nhanh, dụng cụ lấy mẫu và bảo quản mẫu còn thiếu thốn, khiến địa phương vẫn phải phụ thuộc vào kết quả kiểm nghiệm của cấp trên. BQL 3 chợ đầu mối phải phối hợp chặt chẽ với Sở ATTP TP thực hiện kiểm tra nghiêm ngặt hồ sơ, chứng từ hàng hóa nhập chợ. Kiên quyết hướng tới mục tiêu 100% hàng hóa kinh doanh tại chợ phải được truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Tăng cường lấy mẫu giám sát định kỳ và đột xuất đối với các mặt hàng có nguy cơ cao sử dụng hóa chất bảo quản như măng chua, rau muống bào, hải sản. Các địa phương nơi chợ trú đóng phải quyết liệt ra quân giải tỏa các điểm kinh doanh tự phát, lấn chiếm lòng lề đường xung quanh các chợ đầu mối và chợ truyền thống.

Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức. QUANG HUY

“ATTP là nhiệm vụ sống còn, liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tầm vóc của người dân, vì vậy 3 chợ đầu mối phải là “vành đai an toàn thực phẩm” của thành phố”, đồng chí Huỳnh Thanh Nhân nhấn mạnh.

QUANG HUY