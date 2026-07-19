Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân người có công với cách mạng tại TPHCM

Ngày 19-7, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2026), đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đến thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh đang được chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất (TPHCM).

Tham gia đoàn có các đồng chí: Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an...

Lãnh đạo TPHCM có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM...

Đến thăm Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất (xã Long Hải, TPHCM), Chủ tịch Quốc hội nghe báo cáo về công tác chăm sóc, điều dưỡng thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm hỏi, động viên các thương bệnh binh đang được chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất

Trung tâm đang nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng cho 44 thương binh, bệnh binh, trong đó có 30 người được chăm sóc, điều trị tập trung và 14 người được quản lý sức khỏe, khám, điều trị ngoại trú. Hàng năm, Trung tâm tổ chức điều dưỡng, phục hồi sức khỏe cho khoảng 2.000-3.000 người có công với cách mạng trên cả nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất

Tại buổi thăm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe đến các thương binh, bệnh binh, người có công cùng cán bộ, nhân viên Trung tâm. Chủ tịch Quốc hội biểu dương những nỗ lực của đơn vị trong chăm sóc, phụng dưỡng người có công, từng bước xây dựng môi trường điều dưỡng khang trang, sạch đẹp, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho các thương, bệnh binh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi thăm

Thông tin về tình hình đất nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, dù bối cảnh thế giới và khu vực có những biến động, trong 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội của đất nước tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực; kinh tế vĩ mô ổn định, an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh được bảo đảm, đối ngoại được tăng cường. Riêng TPHCM duy trì mức tăng trưởng cao hơn bình quân cả nước, tạo nền tảng phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm 2026.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, cả nước hiện có hơn 9,2 triệu người có công với cách mạng, trong đó có hơn 1,2 triệu liệt sĩ, hơn 600.000 thương binh, bệnh binh và gần 140.000 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cùng lãnh đạo TPHCM tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất

Thời gian qua, chăm lo người có công, thương binh và gia đình liệt sĩ luôn được Đảng, Nhà nước xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện sâu sắc đạo lý "Uống nước nhớ nguồn". Sự chăm lo ấy không chỉ góp phần bảo đảm đời sống vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần đối với người có công và thân nhân. Chủ tịch Quốc hội cho biết, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng đang được sửa đổi, bổ sung theo hướng mở rộng đối tượng thụ hưởng, tăng mức trợ cấp, phụ cấp, bảo đảm người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình tại nơi cư trú.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai quyết liệt trên cả nước. Trong 6 tháng đầu năm, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 1.255 hài cốt liệt sĩ và lấy mẫu 12.127 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà các thương bệnh binh đang được chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất

Hiện Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cùng các địa phương đang phối hợp đẩy nhanh việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Tại TPHCM, công tác tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng đã đạt những kết quả bước đầu đáng ghi nhận, khi nhiều hài cốt liệt sĩ đã được phát hiện và đang được xác minh danh tính để sớm đưa các anh về với gia đình, quê hương.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Cục Người có công, Bộ Nội vụ và TPHCM quan tâm hơn nữa đến thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công; bảo đảm các chế độ, chính sách được giải quyết đầy đủ, kịp thời, đúng quy định; tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất, góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của các thương bệnh binh.

Các thương bệnh binh hát tặng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác

Các thương bệnh binh hát tặng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác. Thực hiện: NGUYỄN NAM - MẠNH THẮNG - TRÚC GIANG

Các cơ quan, địa phương cần tiếp tục xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa; hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm cho gia đình chính sách; tăng cường khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc, hỗ trợ phương tiện y tế và bảo hiểm y tế cho người có công. Đồng thời, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; tu bổ, tôn tạo các nghĩa trang liệt sĩ, trở thành những địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Bày tỏ sự xúc động trước nghị lực phi thường của các thương binh, bệnh binh đã vượt qua những đau đớn do thương tật và khó khăn trong cuộc sống, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định sự hy sinh, cống hiến của các đồng chí luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân trân trọng, biết ơn. Chủ tịch Quốc hội mong các thương binh, bệnh binh tiếp tục giữ gìn sức khỏe, sống vui, sống khỏe, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, mãi là tấm gương sáng về bản lĩnh, ý chí và lòng yêu nước để các thế hệ trẻ noi theo.

* Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Lưỡng và Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Trinh tại phường Tam Long (TPHCM).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm hỏi sức khỏe, đời sống Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Lưỡng

Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Lưỡng năm nay 93 tuổi, có chồng và một người con trai là liệt sĩ; hiện sống cùng gia đình người con gái.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Trinh, 98 tuổi, có chồng là cán bộ tập kết ra Bắc, người con trai duy nhất hy sinh khi làm nhiệm vụ năm 1971; bản thân Mẹ là đảng viên, từng tham gia hoạt động cách mạng, bị địch bắt tù, đày trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Trường Thắng thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Trinh

Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch Quốc hội ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các Mẹ, chúc các Mẹ luôn vui khỏe, sum vầy bên con cháu; đồng thời, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến của các Mẹ và gia đình vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

MẠNH THẮNG - NGUYỄN NAM - TRÚC GIANG