Sáng 19-7, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, dẫn đầu đoàn công tác Trung ương, đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu tại Công viên Tượng đài, Đền thờ và Nhà lưu niệm Anh hùng Võ Thị Sáu, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2026).

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu

Lãnh đạo TPHCM dự lễ dâng hương có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM; cùng lãnh đạo các sở, ngành và địa phương.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng các đại biểu dâng hương tưởng nhớ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu

Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu

Trong không khí trang nghiêm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các thành viên đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn đối với người con ưu tú của quê hương Đất Đỏ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu dâng hương tại Đền thờ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu

Tiếp đó, đoàn đại biểu đến dâng hương tại Đền thờ, Nhà lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu; dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Long Điền - Đất Đỏ.

Cuộc đời chiến đấu, sự hy sinh anh dũng của chị là hiện thân của lòng yêu nước, ý chí kiên cường, bất khuất và khí phách quật cường của người phụ nữ Việt Nam. Trước mọi đòn tra tấn dã man, chị vẫn một lòng trung thành với Đảng, với cách mạng. Sự hy sinh cao cả của nữ Anh hùng Võ Thị Sáu được Chủ tịch Hồ Chí Minh trân trọng ghi nhận bằng sáu chữ vàng: “Sống anh dũng, chết vẻ vang”.

Hoạt động dâng hương là một trong những hoạt động tri ân ý nghĩa của lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", đồng thời khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Long Điền - Đất Đỏ

Sau lễ dâng hương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác tiếp tục đến thăm, tặng quà các thương, bệnh binh đang được chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công Long Đất; thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn TPHCM nhân dịp 27-7.

TRÚC GIANG - NGUYỄN NAM - MẠNH THẮNG