Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh thăm, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng

Ngày 19-7, đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026).

Đoàn công tác do đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, làm trưởng đoàn, đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Đường tại phường Tam Long.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh thăm mẹ Trần Thị Đường tại phường Tam Long

Mẹ Trần Thị Đường năm nay 96 tuổi, sức khỏe đã yếu. Mẹ có chồng và một con trai hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Hiện mẹ sống cùng con gái.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh thăm mẹ Dương Thị Đành tại phường Tân Thành

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh cùng đoàn cũng đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Thị Đành (93 tuổi, phường Tân Thành). Mẹ có 4 người con, trong đó một người con trai hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Hiện Mẹ Dương Thị Đành sống cùng người con trai thứ tư là thương binh. Mẹ là người dân tộc Châu Ro và đang hưởng chế độ, chính sách đối với người có công.

Đoàn tặng quà đến mẹ Dương Thị Đành

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các mẹ và gia đình, trao quà tri ân nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Đồng chí kính chúc các mẹ sức khỏe, an hưởng tuổi già.

TRÚC GIANG