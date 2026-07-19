Chính trị

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh thăm, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng

SGGPO

Ngày 19-7, đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026).

Đoàn công tác do đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, làm trưởng đoàn, đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Đường tại phường Tam Long.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh thăm mẹ Trần Thị Đường tại phường Tam Long

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh thăm mẹ Trần Thị Đường tại phường Tam Long

Mẹ Trần Thị Đường năm nay 96 tuổi, sức khỏe đã yếu. Mẹ có chồng và một con trai hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Hiện mẹ sống cùng con gái.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh thăm mẹ Dương Thị Đành tại phường Tân Thành

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh thăm mẹ Dương Thị Đành tại phường Tân Thành

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh cùng đoàn cũng đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Thị Đành (93 tuổi, phường Tân Thành). Mẹ có 4 người con, trong đó một người con trai hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Hiện Mẹ Dương Thị Đành sống cùng người con trai thứ tư là thương binh. Mẹ là người dân tộc Châu Ro và đang hưởng chế độ, chính sách đối với người có công.

Đoàn tặng quà đến mẹ Dương Thị Đành

Đoàn tặng quà đến mẹ Dương Thị Đành

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các mẹ và gia đình, trao quà tri ân nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Đồng chí kính chúc các mẹ sức khỏe, an hưởng tuổi già.

TRÚC GIANG

Từ khóa

Dương Thị Đành Trương Thị Bích Hạnh Trần Thị Đường Tam Long Người Chơ Ro Bà mẹ Việt Nam anh hùng Kháng chiến chống Mỹ An hưởng Ngày Thương binh Tân Thành

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn