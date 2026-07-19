Chính trị

Lãnh đạo TPHCM thăm, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng

SGGPO

Ngày 19-7, đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026).

Đoàn do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, làm trưởng đoàn, đến thăm, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Chính tại xã Đất Đỏ.

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Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trò chuyện cùng mẹ Nguyễn Thị Chính

Mẹ Nguyễn Thị Chính năm nay 89 tuổi, có chồng và một người con hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Năm 2014, mẹ được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Hiện mẹ được người con trai út phụng dưỡng.

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Đồng chí Nguyễn Phước Lộc dâng hương các liệt sĩ trong gia đình mẹ Nguyễn Thị Chính

Thăm mẹ Nguyễn Thị Chính, đồng chí Nguyễn Phước Lộc ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của mẹ và gia đình; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến của gia đình mẹ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng chí kính chúc mẹ luôn mạnh khỏe, sống an vui cùng con cháu.

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