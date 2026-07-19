Lãnh đạo TPHCM thăm, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng

Đoàn do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, làm trưởng đoàn, đến thăm, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Chính tại xã Đất Đỏ.
Mẹ Nguyễn Thị Chính năm nay 89 tuổi, có chồng và một người con hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Năm 2014, mẹ được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Hiện mẹ được người con trai út phụng dưỡng.
Thăm mẹ Nguyễn Thị Chính, đồng chí Nguyễn Phước Lộc ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của mẹ và gia đình; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến của gia đình mẹ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng chí kính chúc mẹ luôn mạnh khỏe, sống an vui cùng con cháu.