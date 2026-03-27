500 người trúng cử đại biểu Quốc hội đều đủ tư cách

Ngày 27-3, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 238/NQ-HĐBCQG về việc xác nhận đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Nghị quyết nêu rõ, Hội đồng Bầu cử quốc gia quyết định xác nhận 500 ông, bà đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI có đủ tư cách đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật

Nghị quyết được ban hành căn cứ vào Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Bầu cử, cũng như kết quả bầu cử đã công bố trước đó và báo cáo giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan.

Việc xác nhận tư cách đại biểu là bước pháp lý quan trọng để các đại biểu chính thức thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình tại cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất trong nhiệm kỳ mới.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

