60 học sinh nhận giải thưởng tại cuộc thi sáng kiến về phòng chống bạo lực học đường

Sáng 26-6, tại TPHCM, Bộ GD-ĐT đã tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi "Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng chống bạo lực học đường" lần thứ III năm 2026.

Trao giải cho các thí sinh đạt giải nhất và giải nhì của cuộc thi

Phát biểu tại lễ tổng kết, bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, Cuộc thi "Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng chống bạo lực học đường" lần thứ III năm 2026 là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của học sinh, nhà trường, gia đình và xã hội trong xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; phòng ngừa, ngăn chặn bạo lực học đường; đồng thời lan tỏa những giá trị tốt đẹp về tình bạn, sự sẻ chia, lòng nhân ái và văn hóa ứng xử trong trường học.

"Cuộc thi đã tạo ra sân chơi, diễn đàn để học sinh nói lên suy nghĩ, cảm xúc, trải nghiệm và sáng kiến của mình bằng những hình thức thiết thực, gần gũi, sáng tạo. Mỗi bài viết, bức tranh không chỉ là một sản phẩm dự thi, mà còn là một thông điệp tích cực về trách nhiệm của học sinh trong việc xây dựng trường học hạnh phúc, an toàn, không bạo lực", Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM bày tỏ.

Bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM chia sẻ về ý nghĩa thiết thực của cuộc thi

Theo báo cáo tổng kết của Bộ GD-ĐT, cuộc thi diễn ra từ ngày 10-3-2026 đến ngày 30-5-2026, tạo hiệu ứng lan tỏa rộng khắp trên cả nước, truyền đi nhiều thông điệp ý nghĩa về phòng, chống bạo lực học đường.

Cuộc thi diễn ra với 4 vòng thi cấp trường, cấp phường/xã, cấp tỉnh và cấp toàn quốc. Ở bậc tiểu học, học sinh tham gia theo hình thức vẽ tranh cổ động, riêng cấp THCS và THPT tham gia theo hình thức bài viết.

Sau 3 tháng phát động cuộc thi, có tổng cộng 396 bài thi xuất sắc nhất được lựa chọn từ vòng thi cấp tỉnh tham gia xét chọn ở vòng thi toàn quốc. Ở mỗi bậc học, ban tổ chức đã chọn ra 20 tác phẩm xuất sắc nhất để trao 1 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba và 11 giải khuyến khích.

Trong đó, 12 thí sinh đoạt giải nhất và giải nhì được nhận giấy khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, riêng học sinh đoạt giải ba, khuyến khích và giải lĩnh vực được nhận giấy chứng nhận thành tích tham gia cuộc thi.

Nguyễn Anh Thư, học sinh lớp 10A4, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (TPHCM), chia sẻ, cuộc thi không chỉ là nơi học sinh chia sẻ ý tưởng về phòng, chống bạo lực học đường mà còn là cơ hội nhìn lại một cách nghiêm túc các vấn đề tồn tại trong môi trường học đường. Qua đó, học sinh biết cách nhận diện bạo lực học đường, học cách lắng nghe, tôn trọng sự khác biệt cũng như chia sẻ các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường.

Với hiệu ứng lan tỏa từ cuộc thi, TS. Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ GD-ĐT) đề nghị mỗi học sinh tham gia cuộc thi tiếp tục là hạt nhân lan tỏa, chia sẻ nhiều giải pháp hay, thiết thực để cùng chung tay xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, không có bạo lực học đường.

TS. Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ GD-ĐT) đề nghị toàn ngành tiếp tục lan tỏa những giải pháp hay về phòng, chống bạo lực học đường

Riêng đối với các nhà trường và thầy, cô giáo, cần tiếp tục phát huy các sáng kiến thiết thực của học sinh về phòng, chống bạo lực học đường; đề cao sự gương mẫu của người thầy trong môi trường giáo dục; phát huy vai trò, hiệu quả của công tác tư vấn tâm lý để tạo ra môi trường học tập, sinh hoạt an toàn, lành mạnh cho học sinh.

THU TÂM