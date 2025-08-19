80 năm vươn mình phát triển

Những ngày này, chúng ta như sống lại không khí hào hùng của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Cuộc cách mạng long trời, nhanh chóng và đầy khí phách do Đảng ta và lãnh tụ Hồ Chí Minh lãnh đạo đã tạo ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đã đưa nhân dân ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội.

Từ thân phận nô lệ, nhân dân ta trở thành người làm chủ đất nước. Đây là thắng lợi mang tầm vóc thời đại, khẳng định vị thế dân tộc trong dòng chảy của lịch sử thế giới hiện đại.

80 năm qua, trong tâm khảm của mỗi người dân Việt Nam luôn khắc ghi lời Bác Hồ “quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải đề giữ vững quyền tự do độc lập ấy”, cùng với khát vọng đưa đất nước “sánh vai với các cường quốc năm châu”. Bài học về phát huy sức mạnh đại đoàn kết của nhân dân, khơi dậy sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước, ý chí chung sức, đồng lòng luôn vang dội, thấm sâu.

Trong hành trình giữ vững quyền tự do độp lập và đưa đất nước đi lên của toàn dân tộc, Đảng bộ và nhân dân Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh đã chiến đấu kiên cường, đi trước về sau trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, luôn năng động, sáng tạo, dám đi đầu, chấp nhận thử thách, luôn cố gắng với sứ mệnh vinh quang “vì cả nước, cùng cả nước”.

30 năm hoạt động ngay tại trung tâm sào huyệt của các thế lực thù địch, thử thách lớn đối với Đảng bộ là một cuộc thi gan dai dẳng, ác liệt, là sự thể hiện bản lĩnh, trí tuệ để tồn tại trong lòng dân và phát huy vai trò lãnh đạo. Mặc dù, có những lần Đảng bộ phải chịu những tổn thất lớn nhưng phong trào đấu tranh do Đảng trực tiếp lãnh đạo đã kịp thời được củng cố và phát triển, ghi dấu ấn đậm nét trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975.

Trong kỷ nguyên thống nhất đất nước, đổi mới và phát triển từ sau ngày giải phóng đến nay đã đánh dấu sự trưởng thành và đóng góp tích cực của Đảng bộ và nhân dân thành phố trong việc giữ vững thành quả cách mạng, khôi phục và phát triển kinh tế trong điều kiện bị bao vây, cấm vận, chiến tranh biên giới ở hai đầu đất nước và những rào cản của cơ chế không còn phù hợp.

TPHCM đã tiên phong thử nghiệm những mô hình mới, đề xuất cơ chế, chính sách kinh tế mới, phát động những phong trào, những cuộc vận động lớn, tạo thế đi lên. Thực tiễn sinh động của TPHCM đã giúp hình thành đường lối đổi mới của Đảng và các chính sách pháp luật, tạo nên bước phát triển mới, đưa đất nước vượt qua khủng hoảng, nước nghèo kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình.

TPHCM luôn phát huy ý chí tự cường, tinh thần đổi mới sáng tạo, góp sức xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với chủ động hội nhập quốc tế, phấn đấu làm tốt vai trò đầu tàu, động lực tăng trưởng của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước. Thành phố đã huy động mọi nguồn lực để chăm lo mọi mặt đời sống của người dân, xây dựng hệ thống an sinh xã hội, tạo sự đồng thuận lớn trong dân về xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Ngày nay, trước bối cảnh mới và không gian phát triển mới, trước đòi hỏi phát triển nhanh và bền vững, trước thuận lợi, thời cơ và thách thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM hơn lúc nào hết sẽ phát huy sức mạnh đại đoàn kết, đồng tâm, hiệp lực tạo nên bước chuyển mới, đưa thành phố phát triển xứng đáng với truyền thống anh hùng và niềm tự hào được mang tên Bác Hồ kính yêu.

Trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng bộ và chính quyền TPHCM đặc biệt coi trọng năng lực phục vụ dân của cán bộ, công chức, viên chức. Quy mô lớn, thẩm quyền lớn, khối lượng công việc nhiều, không ít việc đòi hỏi chuyên môn sâu, không tránh khỏi những khó khăn bước đầu, không tránh khỏi những áp lực do quá tải, nhưng với tất cả sự khiêm tốn, lắng nghe, học hỏi, nhất định đội ngũ vận hành bộ máy sẽ tạo được sự đồng cảm và thiết lập mối quan hệ tốt với người dân, sẽ thực hành tốt công việc được người dân ủy quyền.

Trách nhiệm lớn của đầu tàu kinh tế, của một “siêu đô thị” tầm cỡ đang đòi hỏi TPHCM tiến nhanh về phía trước; tiếp tục đóng góp có ý nghĩa trong kiến tạo cơ chế, chính sách; triển khai quyết liệt những chương trình trọng điểm, đột phá… do Đại hội Đảng bộ quyết định; góp phần làm rạng rỡ truyền thống hào hùng và hiện thực hóa những mục tiêu 100 năm đầy khát vọng.

Với bề dày truyền thống và thế mạnh vượt trội, TPHCM - nơi hội tụ tinh hoa, năng động, sáng tạo, giàu tiềm năng, nguồn lực và thấm đẫm nghĩa khí, nghĩa tình…, nhất định sẽ tăng tốc phát triển với sức mạnh thần kỳ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

​​PHẠM PHƯƠNG THẢO