82 quân nhân Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ quốc tế cao cả, góp phần thể hiện phương châm, quan điểm đối ngoại của Đảng, Nhà nước Việt Nam; góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trong các hoạt động ứng phó thảm họa toàn cầu, cũng như khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác toàn diện tốt đẹp giữa Việt Nam và Venezuela.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Đây là lần thứ 3, Quân đội nhân dân Việt Nam đưa lực lượng, phương tiện ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa. Trong số các quân nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ đợt này, nhiều đồng chí đã tham gia hỗ trợ khắc phục thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023 và Myanmar năm 2025.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá cao các cơ quan, đơn vị đã phối hợp, chuẩn bị đầy đủ, chu đáo mọi mặt công tác, cả về lực lượng, tinh thần, tổ chức, con người, trang thiết bị, hậu cần... để sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, Đại tướng Nguyễn Tân Cương cũng yêu cầu đoàn công tác quán triệt nghiêm túc nhiệm vụ, xây dựng ý chí quyết tâm, nêu cao tinh thần tự giác, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội tin tưởng giao phó.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh yêu cầu phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an nhân dân Việt Nam cũng như các lực lượng quốc tế, chính quyền, nhân dân nước sở tại; chủ động giúp nhân dân nước sở tại trong điều kiện cho phép; chú trọng bảo đảm kỷ luật, an toàn về người và trang bị; chấp hành quy định pháp luật của nước sở tại và khu vực địa phương nơi đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ. Các quân nhân cần phát huy tốt truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, kết hợp tuyên truyền bằng các hành động cụ thể để nâng cao hình ảnh, vị thế của Quân đội nhân dân Việt Nam, tạo ấn tượng tốt đẹp với bạn bè quốc tế và chính quyền, nhân dân Venezuela.

Lực lượng tham gia hỗ trợ Venezuela khắc phục thảm họa động đất của Bộ Quốc phòng gồm 82 đồng chí, trong đó có 26 sĩ quan, 56 quân nhân chuyên nghiệp, chia thành 4 bộ phận. Cụ thể, bộ phận chỉ huy, cơ quan thường trực gồm 11 đồng chí do Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu) làm Trưởng đoàn công tác; đội công binh cứu sập thuộc Binh chủng Công binh gồm 31 đồng chí (5 sĩ quan, 26 quân nhân chuyên nghiệp); đội quân y gồm 30 đồng chí (9 sĩ quan, 21 quân nhân chuyên nghiệp) cùng đầy đủ thiết bị y tế, thuốc, vật tư bảo đảm thực hiện nhiệm vụ; đội sử dụng chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn thuộc Trường Trung cấp 24 thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng gồm 10 đồng chí (1 sĩ quan, 9 quân nhân chuyên nghiệp) và sử dụng 8 chó nghiệp vụ.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn công tác. Ảnh: TTXVN

Trang thiết bị, hàng hóa mang theo dự kiến 88 tấn, gồm cả trang thiết bị làm nhiệm vụ và hỗ trợ Venezuela. Trong đó, hàng hóa hỗ trợ và làm nhiệm vụ có 50 tấn lương khô, 1.600 bộ nhà bạt và 15 máy phát điện được bao gói trong 628 kiện hàng. Hiện nay, các cơ quan đang tích cực phối hợp với hãng hàng không để có chuyến bay sớm nhất đưa đoàn công tác và số hàng hóa đi thực hiện nhiệm vụ.

Lực lượng bộ đội biên phòng tổ chức xuất quân làm nhiệm vụ sáng 28-6. Ảnh: P.S

Theo kế hoạch, đoàn công tác sẽ bay từ sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) đến sân bay Maiquetia (cách thủ đô Caracas khoảng 40km) bằng máy bay hàng không dân dụng, với tổng thời gian bay dự kiến khoảng 24 tiếng. Sau khi hạ cánh, đoàn công tác sẽ tiếp tục cơ động từ sân bay Maiquetia đến thành phố Caracas (nơi thực hiện nhiệm vụ) bằng phương tiện ô tô. Tại Venezuela, đoàn công tác sẽ phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Venezuela và các cơ quan chức năng phía nước bạn để thực hiện nhiệm vụ. Thời gian dự kiến thực hiện nhiệm vụ của đoàn công tác tại Venezuela khoảng 20 ngày và có thể kéo dài theo yêu cầu thực tế.

Vào lúc 18 giờ 4 phút ngày 24-6, tại Venezuela, xảy ra trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ richter. Ước tính hơn 900 người thiệt mạng, gần 3.000 người bị thương, hơn 50.000 người mất tích. Con số này có thể tiếp tục tăng trong những giờ tới do có rất nhiều tòa nhà bị sập hoàn toàn.

TRẦN BÌNH – PHONG SƠN