Thế giới

Venezuela: Số người thiệt mạng trong động đất kép tăng hơn 900 người

SGGPO

Ngày 27-6, theo Tân Hoa xã, số người thiệt mạng trong trận động đất kép tại Venezuela tăng lên 920 người, khoảng 3.360 người bị thương và hơn 50.000 người mất tích.

Nhà cửa hư hại trong động đất tại bang La Guaira. Ảnh: XINHUA
Nhà cửa hư hại trong động đất tại bang La Guaira. Ảnh: XINHUA

Venezuela tiếp tục ghi nhận dư chấn mạnh. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez thông báo thành lập một trung tâm đăng ký tình nguyện viên tại Caracas nhằm hỗ trợ nỗ lực ứng phó khẩn cấp sau động đất. Trung tâm mở cửa từ ngày 27-6 tại nhà thi đấu Poliedro de Caracas nằm ở phía Nam thành phố.

Bà Delcy Rodriguez cho biết các lực lượng giải cứu hiện đang tập trung toàn lực tại bang La Guaira và thủ đô Caracas, vốn là hai khu vực chịu nhiều tổn thất trong động đất. Để đảm bảo các phương tiện chuyên dụng di chuyển nhanh chóng và hàng viện trợ được phân phối thông suốt, chính phủ Venezuela đã hạn chế phương tiện giao thông cá nhân vào địa phận bang La Guaira để giảm ùn tắc.

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Tấm ảnh một học sinh Venezuela được tìm thấy trong trận động đất ở bang La Guaira. Ảnh: XINHUA

Kể từ ngày 25-6, nhiều đội cứu hộ cùng trang thiết bị chuyên dụng của các nước như Cộng hòa Dominica, El Salvador, Colombia, Mexico, Chile, Ecuador, Tây Ban Nha, Đức, Thụy Sĩ, Qatar và Liên hợp quốc đã có mặt tại hiện trường để phối hợp hỗ trợ cứu nạn và thúc đẩy tiến trình tái thiết.

Chính phủ Mỹ tuyên bố sẽ huy động 150 triệu USD viện trợ, đồng thời nới lỏng một số biện pháp trừng phạt. Quân đội Mỹ cũng điều động tàu và máy bay quân sự tham gia hỗ trợ công tác cứu hộ.

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Bang La Guaira Delcy Rodriguez Caracas Chính phủ Venezuela Cộng hòa Dominica Lâm thời Động đất Venezuela Xinhua El Salvador

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