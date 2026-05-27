Dược sĩ Tiến, siêu mẫu Thanh Hằng đồng hành Hoa khôi Sinh viên Việt Nam năm 2026

Khởi động cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2026

Ông Hoàng Tuấn Việt, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Trưởng Ban Biên tập Cổng tri thức Thánh Gióng, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết, Hoa khôi Sinh viên Việt Nam là sân chơi nhan sắc, trí tuệ và tài năng dành cho các nữ sinh từ 18 đến 24 tuổi đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng và học viện trên toàn quốc.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về “đức - trí - thể - mỹ” của nữ sinh viên nói riêng và tuổi trẻ trong xã hội nói chung; cổ vũ, động viên sinh viên tích cực học tập, rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện.

Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoàng Tuấn Việt thông tin về cuộc thi

Cuộc thi năm nay có chủ đề “Vẻ đẹp của sự thông minh”. Vòng sơ khảo diễn ra theo 3 khu vực: khu vực miền Nam tổ chức tại TPHCM ngày 29-5; khu vực miền Bắc, tại Hà Nội ngày 2-6; khu vực miền Trung, tại TP Đà Nẵng ngày 4-6.

Sau vòng sơ khảo, ban giám khảo sẽ chọn ra 45 thí sinh vào vòng bán kết và chung kết diễn ra vào tháng 8-2026, tại TPHCM.

Thành viên ban giám khảo cuộc thi được công bố đến hiện tại gồm: Dược sĩ Tiến, Siêu mẫu Thanh Hằng, CEO Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Miss Cosmo Vietnam Trần Việt Bảo Hoàng...

Dược sĩ Tiến, siêu mẫu Thanh Hằng sẽ đồng hành với thí sinh xuyên suốt 2 tháng diễn ra cuộc thi

Dược sĩ Tiến, Trưởng ban giám khảo, cho biết, điểm mới của cuộc thi năm nay là không thực hiện chương trình truyền hình thực tế như trước mà mở các lớp Master Class đào tạo kỹ năng cho sinh viên. Các chương trình đồng hành sẽ tổ chức và ghi hình từ tháng 6 đến giữa tháng 7.

Siêu mẫu Thanh Hằng cho biết, ban giám khảo sẽ chọn thí sinh có tố chất, sức mạnh nội tại, niềm tin đại diện cho ngành nghề mình theo đuổi và có tiềm năng tỏa sáng.

Dịp này, ban tổ chức cũng đã trao học bổng cho các trường có sinh viên tham gia đoạt giải cao trong cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2024 gồm: Trường Đại học Tài chính Marketing, Trường Đại học FPT Hà Nội, Học viện Hàng không Việt Nam.

Ban tổ chức trao học bổng cho các trường

Tân Hoa khôi Sinh viên Việt Nam năm 2026 sẽ nhận được vương miện, giải thưởng tiền mặt 200 triệu đồng. Á khôi 1, 2 lần lượt nhận giải thưởng 150 triệu đồng, 100 triệu đồng. Ban tổ chức đặc biệt trao các phần thưởng dành cho các trường có sinh viên đoạt danh hiệu hoa khôi, á khôi gồm: Tủ sách ngoại văn trị giá 600 triệu đồng, 75 chiếc xe máy, 250 xe đạp, 100 máy tính.

TIỂU TÂN