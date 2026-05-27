Đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng hứa hẹn bùng nổ với chủ đề “Thiên nhiên”

Đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2026) sẽ diễn ra tối 30-5 với màn tranh tài giữa đội chủ nhà Đà Nẵng (Việt Nam 1) và đương kim vô địch Jiangxi Yangfeng Art Display Co., Ltd (Trung Quốc), mang chủ đề “Thiên nhiên”.

Ghi nhận ngày 27-5 tại khu vực bờ tây sông Hàn — nơi bố trí trận địa pháo phục vụ DIFF 2026, lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát an ninh, bảo vệ nghiêm ngặt khu vực lắp đặt hàng ngàn quả pháo hoa.

Bất chấp thời tiết nắng nóng gần 40 độ C, các kỹ thuật viên của đội Trung Quốc và đội chủ nhà Đà Nẵng vẫn tất bật thi công, hoàn thiện những hạng mục cuối cùng. Không khí chuẩn bị diễn ra khẩn trương, sẵn sàng cho màn trình diễn hứa hẹn rực rỡ trong đêm khai mạc DIFF 2026 bên bờ sông Hàn.

Đội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (Việt Nam 1) được xem là ẩn số khó lường tại DIFF 2026



Năm nay, đội Đà Nẵng được xem là một “ẩn số” khó lường nhờ lợi thế sân nhà cùng khả năng khai thác cảm xúc khán giả chủ nhà. Với chủ đề “Thiên nhiên”, đây không chỉ là cuộc thi về kỹ thuật mà còn là màn kể chuyện bằng ánh sáng về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên.

Các công đoạn lắp đặt pháo đang được khẩn trương thực hiện

Đại diện đội chủ nhà cho hay, màn trình diễn năm nay có nhiều sự thay đổi đáng chú ý, đặc biệt ở yếu tố kỹ thuật và việc lựa chọn các loại pháo hoa đa dạng màu sắc để phù hợp với chủ đề của đêm thi. Mục tiêu lớn nhất của đội là mang đến màn trình diễn chạm tới cảm xúc của người xem.

Đội chủ nhà Đà Nẵng hứa hẹn đem đến màn trình diễn chạm tới cảm xúc của người xem

Trở lại DIFF sau chức vô địch năm 2025, đội Trung Quốc mang đến màn trình diễn lấy cảm hứng từ bài hát dân gian Trung Hoa “Hoa nhài”, kết hợp pháo hoa không khói chất lượng cao cùng những giai điệu giàu bản sắc Á Đông.

Với thế mạnh là các hiệu ứng ánh sáng mềm mại, tinh tế và khả năng “vẽ” chuyển động trên bầu trời, đội Trung Quốc được kỳ vọng sẽ tái hiện vẻ đẹp thiên nhiên phương Đông theo cách đầy thi vị.

Đội Trung Quốc mang đến màn trình diễn lấy cảm hứng từ bài hát dân gian Trung Hoa “Hoa nhài” tại DIFF 2026

Qua màn trình diễn tại đêm khai mạc, đội Jiangxi Yangfeng Art Display Co., Ltd mong muốn khán giả hiểu hơn về văn hóa phương Đông cũng như văn hóa Trung Quốc

Đại diện đội Trung Quốc cho biết, Jiangxi Yangfeng Art Display Co., Ltd mang đến DIFF năm nay những thiết bị mà trước đây lễ hội chưa từng có, cùng nhiều ý tưởng và kỹ thuật mới. Những điều đặc biệt đó sẽ được thể hiện rõ nhất trong đêm khai mạc để khán giả trực tiếp chiêm ngưỡng.

Đến thời điểm hiện tại, hai đội đang khẩn trương hoàn thành những công đoạn cuối cùng, bảo đảm an toàn tuyệt đối hệ thống pháo cho đêm khai mạc

Không khí khẩn trương tại khu vực bãi bắn, phục vụ DIFF 2026

Khu vực sân khấu và khán đài cũng đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho đêm khai mạc vào tối 30-5

PHẠM NGA