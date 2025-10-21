Xã hội

An Giang: Xử phạt 668 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Sau gần 1 tuần thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, lực lượng CSGT tỉnh An Giang đã lập 1.367 biên bản (tạm giữ 905 xe, 462 giấy phép lái xe).

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn tại đặc khu Phú Quốc vào tối 20-10. Ảnh: NAM KHÔI
Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn tại đặc khu Phú Quốc vào tối 20-10. Ảnh: NAM KHÔI

Sáng 21-10, Thượng tá Nguyễn Văn Trường, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh An Giang thông tin, sau gần 1 tuần thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, lực lượng CSGT đã lập 1.367 biên bản (tạm giữ 905 xe, 462 giấy phép lái xe). Đơn vị đã ra quyết định xử phạt 347 trường hợp, nộp Kho bạc Nhà nước hơn 1,1 tỷ đồng.

Trong đó, 24 trường hợp đã bị tước giấy phép lái xe; trừ điểm giấy phép lái xe 56 trường hợp. Đáng chú ý, 668 trường hợp vi phạm nồng độ cồn đã bị xử lý, trong đó có 5 lái xe ô tô con, số còn lại chủ yếu là lái xe mô tô 2 bánh. Đơn vị cũng phát hiện, xử phạt 127 trường hợp vi phạm tốc độ, 7 trường hợp chở quá tải.

Đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh An Giang được triển khai, thực hiện từ ngày 15-10 đến hết ngày 30-11-2025. “Sau gần 1 tuần thực hiện cao điểm, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn đã có chuyển biến tích cực so với thời gian liền kề, 3 tiêu chí về tai nạn giao thông (số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương) đã được kéo giảm rõ rệt”, Thượng tá Nguyễn Văn Trường đánh giá.

Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh An Giang cho biết thêm, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục xử lý kiên quyết, triệt để các trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ". Đồng thời kết hợp với việc tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông của người dân trên địa bàn.

NAM KHÔI

nồng độ cồn ra quân vi phạm giao thông CSGT An Giang xử phạt vi phạm trừ điểm GPLX

