An Giang​: Phát động chiến dịch hiến máu tình nguyện dịp tết

Ngày 15-1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang phối hợp Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức lễ phát động chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp tết và lễ hội Xuân hồng năm 2026.​

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh An Giang, cho biết với thông điệp “Hiến máu đầu xuân - Nhân lên hạnh phúc”, chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp tết và lễ hội Xuân hồng năm 2026 được triển khai từ ngày 15-1 đến ngày 15-3-2026, phấn đấu vận động trên 9.800 người đăng ký hiến máu và tiếp nhận từ 9.300 đơn vị máu trở lên.

đồng chí đề nghị các sở, ban ngành, đoàn thể là thành viên Ban Chỉ đạo; UBND các xã, phường, đặc khu tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả; đưa phong trào hiến máu tình nguyện thực sự trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân.​

Cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, đoàn viên, thanh niên, người dân tham gia hiến máu tình nguyện

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cũng kêu gọi đoàn viên, thanh niên, tình nguyện viên và người dân trong toàn tỉnh tích cực hưởng ứng thông điệp “Hiến máu đầu xuân - Nhân lên hạnh phúc”, không chỉ tại lễ hội hôm nay mà ở tất cả các thời điểm trong năm, bởi mỗi giọt máu cho đi là thêm một cơ hội sống cho người bệnh.​

Sau lễ phát động, hơn 300 cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, đoàn viên, thanh niên, người dân đã tham gia hiến máu tình nguyện.

NAM KHÔI