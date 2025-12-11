An Giang xảy ra 106 vụ sạt lở, thiệt hại 12 tỷ đồng

Tại cuộc họp giao ban báo chí định kỳ tháng 12-2025, ông Võ Văn Lên, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang cho biết: Trong năm 2025, An Giang xảy ra 106 vụ sạt lở, thiệt hại khoảng 12 tỷ đồng.

Một số điểm sạt lở trên địa bàn tỉnh An Giang trong thời gian qua

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang cho biết thêm: Các vụ sạt lở, nứt, sụp lún đất bờ sông, kênh, rạch có tổng chiều dài hơn 5km, ảnh hưởng đến 72 căn nhà phải di dời khẩn cấp (trong đó, sập hoàn toàn 9 căn nhà và sập một phần 13 căn nhà xuống sông, kênh, rạch). Ước kinh phí thiệt hại về đất khoảng 12 tỷ đồng.

Trong đó, vụ sạt lở nặng xảy ra vào lúc 1 giờ sáng 4-9, tại tuyến đường từ cống Út Na đến chợ Đầu Cồn (sạt lở sông Hậu nhánh trái đầu cồn Mỹ Hòa Hưng) thuộc tổ 5, ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Hòa Hưng, với chiều dài 100m, ăn sâu vào bờ khoảng 25m, khiến 2 căn nhà bị sụp hoàn toàn xuống sông.

Theo ông Võ Văn Lên, đối với các khu vực sạt lở lớn, phức tạp, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang tham mưu UBND tỉnh đề xuất Bộ Nông nghiệp và Môi trường đầu tư các công trình kè phòng chống sạt lở bờ sông, rạch tại các khu vực đang sạt lở nguy hiểm, cấp bách.

Bên cạnh đó, Sở đã rà soát các khu vực sạt lở lớn, đề xuất các giải pháp trước mắt, lâu dài khắc phục các khu vực sạt lở, trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện. Trong đó, Sở đã đề xuất sắp xếp 20 khu vực sạt lở lớn thành các nhóm, theo thứ tự ưu tiên, với tổng chiều dài xử lý sạt lở là 27.332m, với tổng kinh phí 4.485 tỷ đồng để tranh thủ các nguồn vốn đầu tư của Trung ương và của tỉnh để thực hiện trong thời gian tới.

NAM KHÔI