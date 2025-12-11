Tăng cường phối hợp tổng kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm với xe chở khách

Cục Đường bộ Việt Nam vừa đề nghị các cơ quan quản lý đường bộ địa phương phối hợp tổng kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông và hoạt động vận tải đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải hành khách.

Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 9-12, trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Ảnh: CTV

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, hiện toàn quốc có gần 321.000 xe khách, chiếm 4,58% tổng số xe ô tô đang lưu hành. Trong 11 tháng năm 2025, tai nạn giao thông liên quan đến xe ô tô khách lại chiếm 5,79% tổng số vụ.

Trong đó, vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng mới nhất xảy ra ngày 9-12, trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn qua xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng ), xe khách 16 chỗ va chạm xe đầu kéo làm 4 người chết, 8 người bị thương.

Trước đó, ngày 25-7, trên tuyến QL1A địa phận Hà Tĩnh, xe ô tô khách đăng ký loại hình kinh doanh xe hợp đồng nhưng chạy tuyến cố định gây tai nạn giao thông làm 10 người chết, 14 người bị thương.

Trước tình hình này, Bộ Công an và Bộ Xây dựng đã chỉ đạo Cục CSGT chủ trì, phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam triển khai tổng kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông và hoạt động vận tải đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải hành khách. Thời gian thực hiện từ ngày 10-12 đến ngày 20-12.

Các tuyến sẽ được tập trung kiểm tra là: Nội Bài - Lào Cai, Bắc Giang - Lạng Sơn, Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu - Bãi Vọt - Hàm Nghi - Vũng Áng - Bùng - Vạn Ninh - Cam Lộ, Cam Lộ - La Sơn, Hòa Liên - Túy Loan - Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Hoài Nhơn - Quy Nhơn - Chí Thạnh, TPHCM - Long Thành - Dầu Giây - Phan Thiết - Vĩnh Hảo- Nha Trang - Vân Phong, TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các sở xây dựng địa phương khẩn trương bố trí cán bộ trực tiếp tham gia với tổ công tác của Cục CSGT tại các điểm kiểm tra; cung cấp thông tin, hồ sơ, dữ liệu về kinh doanh vận tải đối với phương tiện được kiểm tra; tổng hợp danh sách các phương tiện vi phạm đối chiếu với các quy định và đề xuất xử lý thu hồi phù hiệu, thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải theo quy định.

BÍCH QUYÊN