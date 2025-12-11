Xác định đầu tư công là lĩnh vực dễ xảy ra lãng phí nếu không được kiểm soát đồng bộ, TPHCM áp dụng cơ chế yêu cầu chủ đầu tư thiết lập “hồ sơ chống lãng phí” gồm dự báo rủi ro, kế hoạch tiến độ chi tiết, định mức chi phí và cam kết tiết kiệm.

Ngày 11-12, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (gọi tắt Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương, chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương, chủ trì hội nghị. Ảnh: TTXVN

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: TTXVN

Các đại biểu tham dự. Ảnh: TTXVN

Các đồng chí: Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội Chính Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương; Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương dự hội nghị.

TPHCM áp dụng cơ chế thiết lập “hồ sơ chống lãng phí” trong đầu tư công. Thực hiện: VĂN MINH

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy TPHCM. Ảnh: VĂN MINH

Tại điểm cầu Thành ủy TPHCM có các đồng chí: Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến hơn 4.000 điểm cầu ở các ban, bộ ngành Trung ương, địa phương trong cả nước với hơn 190.000 đại biểu tham dự hội nghị. Tại các điểm cầu ở 168 phường, xã, đặc khu của TPHCM có 8.500 đại biểu tham dự.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy TPHCM. Ảnh: VĂN MINH

Nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (PCTN-LPTC) đã có bước tiến dài, quan trọng, đi vào chiều sâu, đạt nhiều kết quả quan trọng với quyết tâm chính trị rất cao, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Lãnh đạo Ban Nội chính Thành ủy TPHCM dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy TPHCM. Ảnh: VĂN MINH

Điểm mới nổi bật là từ đầu nhiệm kỳ đến nay, từ khởi tố ban đầu về các hành vi phạm tội về kinh tế, cơ quan tố tụng đã đi sâu điều tra, làm rõ bản chất tham nhũng, chiếm đoạt, cấu kết, móc nối giữa doanh nghiệp, tổ chức với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi, hình thành "nhóm lợi ích”.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy TPHCM. Ảnh: VĂN MINH

Công tác thu hồi tài sản tham nhũng, lãng phí, tiêu cực có bước tiến mới, đạt nhiều kết quả tích cực, giá trị tài sản thu hồi tăng cao. Công tác phòng, chống lãng phí được triển khai tích cực, gắn với từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để khơi thông nguồn lực phát triển đất nước.

Trong đó, tại TPHCM, công tác PCTN-LPTC được xác định là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng, thường xuyên và lâu dài, là trách nhiệm của toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy TPHCM. Ảnh: VĂN MINH

Về công tác phòng, chống lãng phí, Thành ủy TPHCM cũng đã khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo tập trung vào các lĩnh vực then chốt như đất đai, tài nguyên, khoáng sản, ngân sách, tài sản công. Trong đó, tập trung chỉ đạo rà soát, phân loại, xử lý đối với các dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy TPHCM. Ảnh: VĂN MINH

TPHCM đã giải quyết, tháo gỡ hoặc định hướng xử lý được 670/838 dự án, khu đất có vướng mắc, tồn đọng, đạt tỷ lệ 80% (tổng mức đầu tư các dự án được tháo gỡ trên 804.000 tỷ đồng, quy mô khoảng 16.200 ha) với tinh thần “không để hồ sơ nằm chờ”, nhiều dự án được tái khởi động sau nhiều năm đình trệ.

Bên cạnh đó, đã có phương án bố trí, sắp xếp trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp trên địa bàn Thành phố với 11.003 cơ sở nhà, đất để tránh thất thoát, lãng phí, đặc biệt ưu tiên bố trí cho giáo dục, y tế, nơi sinh hoạt cộng đồng.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy TPHCM. Ảnh: VĂN MINH

Thời gian tới, TPHCM tiếp tục chỉ đạo rà soát, xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài có nguy cơ thất thoát, lãng phí, làm rõ nguyên nhân và đề xuất phương án xử lý.

Đồng thời, rà soát và có phương án bố trí, xử lý trụ sở, cơ sở vật chất khi được sắp xếp đơn vị hành chính đảm bảo khai thác, sử dụng có hiệu quả, tránh lãng phí, nhất là phương án bố trí, sắp xếp các cơ sở nhà, đất.

Thành ủy TPHCM sẽ tăng cường trách nhiệm người đứng đầu và cơ chế tự kiểm tra lãng phí tại mỗi cơ quan, đơn vị.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy TPHCM. Ảnh: VĂN MINH

Xác định đầu tư công là lĩnh vực dễ xảy ra lãng phí nếu không được kiểm soát đồng bộ, Thành ủy TPHCM tập trung các giải pháp ngăn ngừa lãng phí trong lĩnh vực này.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy TPHCM. Ảnh: VĂN MINH

Đồng thời áp dụng cơ chế yêu cầu chủ đầu tư thiết lập “hồ sơ chống lãng phí” gồm dự báo rủi ro, kế hoạch tiến độ chi tiết, định mức chi phí và cam kết tiết kiệm. Khi từng dự án được giám sát bằng công nghệ số, tiến độ thực hiện chậm hay đội vốn sẽ được phát hiện sớm, kịp thời điều chỉnh giúp TPHCM giải ngân đúng tiến độ.

Tin liên quan TPHCM tập trung gỡ khó cho các dự án vướng thủ tục, chậm tiến độ

VĂN MINH