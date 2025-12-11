Hà Nội khẩn cấp kiểm soát ô nhiễm không khí

Ngày 11-12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp khẩn cấp nhằm kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí.

Chỉ thị yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương phải vào cuộc một cách mạnh mẽ, quyết liệt và hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm ngay trong tháng 12-2025. Trong chỉ thị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu tạm dừng cấp phép thi công đào lòng lề đường, vỉa hè trong giai đoạn cuối năm khi chất lượng không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng (trừ các trường hợp xử lý sự cố khẩn cấp).

Hà Nội yêu cầu dừng việc đào đường dịp cuối năm để giảm thiểu bụi bẩn gây ô nhiễm

Song song đó, Sở Xây dựng Hà Nội được giao nhiệm vụ giám sát 100% công trường xây dựng. Các công trường phải thực hiện nghiêm việc che chắn, rửa xe và phun sương giảm bụi. Đặc biệt, các công trình lớn bắt buộc phải lắp đặt hệ thống giám sát bụi tự động (cảm biến, camera) và hoàn thành trước ngày 31-12.

Những ngày cuối năm, chỉ số AQI tại Hà Nội luôn ở mức nguy hại sức khỏe

Chỉ thị yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phải kiểm tra toàn bộ các khu xử lý chất thải rắn, đảm bảo vận hành liên tục, tuyệt đối không để phát tán bụi, mùi; kết quả kiểm tra phải được báo cáo hàng tuần. Các đơn vị vệ sinh môi trường phải tăng cường tần suất quét đường, hút bụi, và sử dụng xe chuyên dụng phun nước rửa đường, dập bụi tại các trục giao thông chính và cửa ngõ đô thị; hoạt động này được ưu tiên thực hiện vào khung giờ thấp điểm (đêm và sáng sớm, trước 6 giờ sáng) để không gây ùn tắc giao thông và đạt hiệu quả giảm bụi tốt nhất.

Nhiều tuyến đường ở Hà Nội mù mịt do bụi mịn tăng cao gây ô nhiễm môi trường

Đáng chú ý, các cơ sở sản xuất có lưu lượng xả bụi, khí thải lớn phải rà soát, đảm bảo hệ thống xử lý khí thải hoạt động hiệu quả, không được xả thải chưa qua xử lý ra môi trường trong mọi trường hợp. Các cơ sở này được yêu cầu xem xét giảm công suất hoặc dời lịch các công đoạn phát sinh nhiều bụi/khí thải (như thổi lò, nghiền nguyên liệu...) sang thời điểm thời tiết thuận lợi hơn.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Công an TP Hà Nội tổ chức đợt cao điểm kiểm tra, xử lý nghiêm và công khai các trường hợp vi phạm. Trọng tâm là các hành vi như: chở vật liệu xây dựng không che chắn, làm rơi vãi; đốt chất thải rắn công nghiệp, đốt rác thải sinh hoạt trái phép, đặc biệt là tại các làng nghề. Thành phố cũng đẩy nhanh việc đồng bộ hạ tầng kỹ thuật với hệ thống camera giám sát giao thông tích hợp AI để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

Nhiều khu vực ở Hà Nội trong tình trạng mờ ảo do bụi mịn

Về các biện pháp bảo vệ sức khỏe cộng đồng, Sở Y tế Hà Nội được giao nhiệm vụ khuyến cáo người dân, đặc biệt là nhóm đối tượng nhạy cảm (người già, trẻ em, người có bệnh hô hấp), hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời khi chỉ số VN_AQI ở mức cao.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phải hướng dẫn các trường học hạn chế hoạt động ngoài trời, thậm chí tạm dừng hoặc điều chỉnh thời gian học tập khi có cảnh báo ô nhiễm nghiêm trọng.

Trong khi đó, Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Nội triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, vận động các cơ sở tâm linh, tôn giáo và người dân hạn chế tình trạng đốt vàng mã, tiến tới xây dựng kế hoạch dài hạn nhằm chấm dứt hoàn toàn hoạt động này.

Đối với Chủ tịch UBND các phường, xã sẽ phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP Hà Nội nếu để xảy ra tình trạng đốt rác, đốt vàng mã, tập kết hay đổ rác thải, phế thải không đúng quy định gây ô nhiễm không khí trên địa bàn.

NGUYỄN QUỐC