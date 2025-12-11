Để lòng tốt không bị tổn thương

Vụ việc vốn không mới, nhưng sự xuất hiện của nam ca sĩ N.Đ.C. (nghệ danh Đ.V.) - người từng gắn bó mật thiết với nhiều hoạt động của dự án, đã khiến câu chuyện nhanh chóng trở thành tâm điểm. Anh thường xuyên chia sẻ các thông tin về chương trình và cũng khẳng định chính những chuyến đi lên vùng cao cùng “Nuôi Em” đã truyền cảm hứng để anh sáng tác một ca khúc, được sử dụng làm bài hát chủ đề cho dự án. Lợi nhuận từ bài hát, theo nam ca sĩ, cũng được anh đóng góp ngược lại cho các hoạt động thiện nguyện.

Âm nhạc, hình ảnh, sự lan tỏa từ một nghệ sĩ nổi tiếng đã giúp “Nuôi Em” được biết đến rộng rãi hơn, thu hút sự chung tay của cộng đồng. Và cũng chính từ đó, nhiều người mặc nhiên xem ca sĩ C. như một “đại sứ” của dự án. Tuy nhiên, khi những nghi vấn liên quan đến minh bạch tài chính bùng lên, nam ca sĩ mới lên tiếng trên trang cá nhân rằng mình chỉ là một cá nhân tham gia với tấm lòng thiện nguyện, không đại diện và cũng không thuộc ban điều hành dự án.

Đúng - sai ra sao, hiện vẫn phải chờ câu trả lời chính thức từ các bên liên quan, thậm chí nếu cần là kết luận từ cơ quan chức năng. Nhưng từ câu chuyện này, một lần nữa, nỗi buồn cũ lại xuất hiện khi nghệ sĩ vô tình hoặc hữu ý đẩy chính sự nổi tiếng của mình vào thế khó. “Nuôi Em” có thể vẫn sẽ hoạt động, vẫn có những tấm lòng đóng góp, nhưng chắc chắn độ lan tỏa sẽ không thể như khi có một nghệ sĩ nổi tiếng đồng hành, truyền cảm hứng bằng âm nhạc và hình ảnh.

Chính vì vậy, trách nhiệm của nghệ sĩ không chỉ là trách nhiệm với bản thân, mà còn là trách nhiệm với cộng đồng người hâm mộ, với xã hội. Điều đáng tiếc là ở nhiều vụ việc, mọi thứ thường chỉ được “nói rõ” khi khủng hoảng đã xảy ra. Khi niềm tin đã bị đặt trước dấu hỏi, lời giải thích muộn màng khó vẹn nguyên giá trị. Giá như ngay từ đầu, ranh giới vai trò được xác định rành mạch: nghệ sĩ tham gia với tư cách gì, có liên quan đến điều hành tài chính hay không, thì có lẽ công chúng đã không rơi vào cảm giác “hiểu nhầm”.

Vụ việc “Nuôi Em” rồi sẽ khép lại bằng những kết luận cụ thể, minh bạch. Nhưng bài học thì không chỉ dành riêng cho nghệ sĩ. Bất kỳ cá nhân nào có tấm lòng vì cộng đồng đều đáng trân trọng. Tuy nhiên, tấm lòng không đồng nghĩa với việc thiếu xây dựng hành lang pháp lý rõ ràng. Bởi từ thiện là câu chuyện của trái tim, nhưng việc điều hành, vận hành các nguồn lực lại là câu chuyện của trách nhiệm và pháp luật. Và khi rủi ro xảy ra, tổn thương nhất chính là niềm tin xã hội đối với các hoạt động thiện nguyện chân chính.

TỊNH UYỂN