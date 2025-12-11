Lâm Đồng: Diễn tập thực chiến đảm bảo an ninh mạng

Sáng 11-12, Tiểu ban An toàn, an ninh mạng tỉnh Lâm Đồng tổ chức tập huấn và diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2025.

Các đội tuyển tham gia thi phát hiện và vá lỗ hổng, phòng thủ hệ thống an ninh mạng

Theo Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, đây là dịp để đội ngũ cán bộ kỹ thuật rèn luyện năng lực xử lý tình huống thực chiến, nâng cao khả năng phối hợp ứng cứu sự cố trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi, khó lường.

Sau lễ khai mạc, 19 đội tuyển phòng thủ chính thức bước vào phần thi. Các đội vừa phải phát hiện, vá lỗ hổng, phòng thủ hệ thống, vừa phải xử lý chuỗi tình huống tấn công mạng phức tạp.

Đông đảo đơn vị tham dự chương trình tập huấn và diễn tập thực chiến đảm bảo an ninh mạng tỉnh Lâm Đồng

"Các cơ quan, đơn vị xem đây là dịp quan trọng để rà soát lỗ hổng, củng cố hệ thống, hoàn thiện quy trình vận hành và nâng cao ý thức trách nhiệm trong bảo vệ dữ liệu và chủ quyền không gian mạng của tỉnh Lâm Đồng", ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết.

Chương trình còn có sự tham gia của các lực lượng thuộc thành viên Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Lâm Đồng; cán bộ chuyên trách của Công an tỉnh; đội ngũ giảng viên, sinh viên các trường Đại học Đà Lạt, Đại học Yersin Đà Lạt, Đại học Phan Thiết; cán bộ phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các sở, ngành và 124 xã, phường, đặc khu.

