Xác minh vụ đốn hạ cây xanh tại Hồ Nước Ngọt

Theo phản ánh của người dân, gốc cây có dấu hiệu dùng cưa máy đốn hạ, thân cây được chia thành các đoạn và một số đã vận chuyển đi nơi khác. Đặc biệt, gốc cây sau khi đốn được che bằng các búi cỏ, nhánh cây khô, thậm chí dùng sình, đất che lấp lại…
Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt hiện do Ban Quản lý dự án Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt (trực thuộc Sở VH-TT-DL TP Cần Thơ) khai thác, quản lý.
Toàn bộ Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt có diện tích khoảng 20ha được khép kín với tường rào bao quanh, có cổng ra vào, có bảo vệ trực.