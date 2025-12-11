Xã hội

Xác minh vụ đốn hạ cây xanh tại Hồ Nước Ngọt

SGGPO

Ngày 11-12, lãnh đạo phường Sóc Trăng cho biết, đã yêu cầu công an vào cuộc xác minh vụ việc nhiều cây xà cừ trong khuôn viên Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt (đường Hùng Vương, phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) bị đốn hạ bất thường.

Hiện trường nhiều cây xanh tại khuôn viên Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt bị đốn hạ bất thường

Theo phản ánh của người dân, gốc cây có dấu hiệu dùng cưa máy đốn hạ, thân cây được chia thành các đoạn và một số đã vận chuyển đi nơi khác. Đặc biệt, gốc cây sau khi đốn được che bằng các búi cỏ, nhánh cây khô, thậm chí dùng sình, đất che lấp lại…

323073203547843599513.jpg
Gốc cây bị đốn hạ tại Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt

Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt hiện do Ban Quản lý dự án Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt (trực thuộc Sở VH-TT-DL TP Cần Thơ) khai thác, quản lý.

1073203547843599513.jpg
Thân cây bị đốn được chia thành nhiều đoạn nhỏ khác nhau

Toàn bộ Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt có diện tích khoảng 20ha được khép kín với tường rào bao quanh, có cổng ra vào, có bảo vệ trực.

TUẤN QUANG

Từ khóa

Cần Thơ Hồ Nước Ngọt đốn hạ cây xanh Sóc Trăng công an vào cuộc

