Quảng Ngãi: Xử lý xe chở cát gây ảnh hưởng môi trường

Theo người dân phản ánh, nhiều xe chở cát và vật liệu xây dựng từ Quảng Ngãi về Gia Lai lưu thông trên đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 24, để nước trên xe bắn tung tóe xuống mặt đường, gây mất vệ sinh môi trường và khó khăn trong việc tham gia giao thông.
Ghi nhận thực tế cho thấy, trên đoạn đường Hồ Chí Minh qua phường Kon Tum, nhiều xe tải trọng lớn vận chuyển cát để nước chảy từ thùng xe xuống mặt đường. Đến lúc dừng đèn đỏ, nước tiếp tục tràn xuống, tạo thành từng vệt dài.
Ông Dương Anh Hùng, Chủ tịch UBND phường Kon Tum, cho biết, đoạn đường Hồ Chí Minh đi qua TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum (trước đây) do địa phương quản lý.
Sau khi sắp xếp địa giới hành chính, đoạn đường này chạy qua 4 xã, phường gồm Đăk Rơ Wa, Đăk Bla, Kon Tum và Đăk Cấm (tỉnh Quảng Ngãi) nên đã được bàn giao về Sở Xây dựng tỉnh quản lý.
Tiếp nhận phản ánh, hiện cơ quan chức năng đã mời các chủ xe lên làm việc, xử lý, đồng thời cam kết chấm dứt tình trạng này.