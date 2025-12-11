Quảng Ngãi: Xử lý xe chở cát gây ảnh hưởng môi trường

Ngày 11-12, UBND phường Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi) đang phối hợp cơ quan chức năng xử lý tình trạng xe chở cát qua địa bàn để nước chảy tràn ra đường, ảnh hưởng đến môi trường.

Clip xe chở cát, vật liệu xây dựng để nước chảy từ xe xuống quốc lộ 24 và đường Hồ Chí Minh

Theo người dân phản ánh, nhiều xe chở cát và vật liệu xây dựng từ Quảng Ngãi về Gia Lai lưu thông trên đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 24, để nước trên xe bắn tung tóe xuống mặt đường, gây mất vệ sinh môi trường và khó khăn trong việc tham gia giao thông.

Xe chở vật liệu xây dựng để nước chảy tràn từ xe xuống quốc lộ 24

Ghi nhận thực tế cho thấy, trên đoạn đường Hồ Chí Minh qua phường Kon Tum, nhiều xe tải trọng lớn vận chuyển cát để nước chảy từ thùng xe xuống mặt đường. Đến lúc dừng đèn đỏ, nước tiếp tục tràn xuống, tạo thành từng vệt dài.

Xe chở cát qua phường Kon Tum, để nước chảy từ xe xuống đường

Ông Dương Anh Hùng, Chủ tịch UBND phường Kon Tum, cho biết, đoạn đường Hồ Chí Minh đi qua TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum (trước đây) do địa phương quản lý.

Sau khi sắp xếp địa giới hành chính, đoạn đường này chạy qua 4 xã, phường gồm Đăk Rơ Wa, Đăk Bla, Kon Tum và Đăk Cấm (tỉnh Quảng Ngãi) nên đã được bàn giao về Sở Xây dựng tỉnh quản lý.

Tiếp nhận phản ánh, hiện cơ quan chức năng đã mời các chủ xe lên làm việc, xử lý, đồng thời cam kết chấm dứt tình trạng này.

HỮU PHÚC