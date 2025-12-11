Tây Ninh: Đón 180 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia về với đất mẹ

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Đón hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia

Ngày 11-12, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Tây Ninh cho biết vừa tổ chức lễ đón hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia; các đội tìm kiếm hài cốt K70, K71 và K73 về nước, kết thúc nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia đợt 1, giai đoạn mùa khô 2025-2026.

Hài cốt liệt sĩ được bảo quản tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 trước khi được thực hiện nghi thức truy điệu, an táng

Qua 34 ngày tổ chức tìm kiếm, quy tập tại Campuchia (từ ngày 6-11 đến 10-12), 3 đội K đã tìm kiếm, quy tập được 180 hài cốt liệt sĩ.

Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ trên đất nước bạn, các đội K luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn. Ngoài công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, các đội K phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng Campuchia, cùng chính quyền địa phương làm tốt công tác dân vận, được nhân dân nước bạn đồng tình ủng hộ. Qua đó, các đội K vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vừa góp phần thắt chặt tình hữu nghị, đoàn kết gắn bó giữa hai dân tộc, hai quốc gia Việt Nam và Campuchia.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh tặng hoa cảm ơn đại diện các đội K

Đại tá Nguyễn Minh Tấn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đề nghị, Ban Chỉ huy các đội K tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan liên quan hoàn thành thủ tục bàn giao hài cốt đúng quy định và chuẩn bị tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ trang trọng, chu đáo.

QUANG VINH