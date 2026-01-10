Ăn hạt cây củ đậu, 6 người nhập viện trong tình trạng rối loạn ý thức

Ngày 10-1, Cục An toàn thực phẩm (ATTP), Bộ Y tế đã có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Ninh Bình về việc điều tra, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm làm 6 người nhập viện trong tình trạng hôn mê, rối loạn ý thức sau khi ăn hạt trong quả của cây củ đậu.

Theo đó, Cục ATTP nhận được thông tin về một số người trong gia đình ở thôn Đông Dương, xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình phải nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn hạt trong quả của cây củ đậu, với các triệu chứng như buồn nôn, đau bụng, vật vã kích thích và rối loạn ý thức.

Hạt trong quả của cây củ đậu có chất rotenone rất độc đối với sức khỏe

Trước tình hình trên, Cục ATTP đề nghị Sở Y tế tỉnh Ninh Bình khẩn trương chỉ đạo bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm, không để ảnh hưởng đến sức khoẻ và tính mạng. Tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân, điều tra xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có), công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Sở Y tế Ninh Bình tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn phải đảm bảo điều kiện ATTP, thực hiện nghiêm việc kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm, đảm bảo vệ sinh trong suốt quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển thực phẩm. Đặc biệt là hướng dẫn người dân lựa chọn, sử dụng thực phẩm bảo đảm an toàn, được bảo quản đúng cách, trong hạn sử dụng.

Trước đó, ngày 9-1, Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu đã tiếp nhận 6 trường hợp ngộ độc thực phẩm, gồm 4 người lớn và 2 trẻ nhỏ, đều ở xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình. Các bệnh nhân nghi bị ngộ độc sau khi ăn hạt của cây củ đậu (còn gọi là sắn nước). Khi nhập viện, các bệnh nhân có biểu hiện buồn nôn, đau bụng dữ dội, tím tái và rối loạn ý thức. Sau khi được cấp cứu, hồi sức ban đầu, toàn bộ các trường hợp đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Nam Định để tiếp tục điều trị. Trong số này, có 2 bệnh nhân diễn biến nặng, được chuyển tiếp lên Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng hôn mê.

Theo một số chuyên gia y tế, hạt cây củ đậu có chứa hoạt chất rotenone là một chất độc mạnh, nếu đi vào cơ thể với lượng lớn, có thể gây ức chế hô hấp tế bào, dẫn đến ngộ độc cấp tính, co giật hoặc thậm chí là tử vong.

QUỐC LẬP