Đảm bảo công tác y tế trong những ngày diễn ra bầu cử

Lực lượng y tế đảm bảo thường trực trong những ngày diễn ra bầu cử

Sở Y tế TPHCM vừa ban hành kế hoạch đảm bảo công tác y tế phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026 - 2031, nhằm bảo đảm công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cử tri, ứng cử viên, cán bộ, lực lượng tham gia phục vụ bầu cử; kịp thời phát hiện, xử trí và cấp cứu các tình huống y tế phát sinh, góp phần tổ chức cuộc bầu cử an toàn, thông suốt.

Theo đó, Sở Y tế sẽ bố trí nhân sự, trang thiết bị, cơ số thuốc thường trực tại các địa điểm bầu cử trên địa bàn, đảm bảo sẵn sàng làm nhiệm vụ sơ cấp cứu tại tất cả địa điểm tổ chức bầu cử, trong suốt thời gian diễn ra bầu cử.

Các bệnh viện đa khoa hạng 1, bệnh viện chuyên khoa trên địa bàn thành phố bố trí nguồn lực sẵn sàng tiếp nhận đại biểu, nhân dân tham gia bầu cử nhập viện nếu có vấn đề sức khỏe cần theo dõi và điều trị tại bệnh viện trong thời gian diễn ra bầu cử.

Trường hợp khẩn cấp nếu có (cháy nổ, ngộ độc thực phẩm với số lượng lớn...) sẽ báo động huy động các đội cấp cứu ngoại viện của các bệnh viện trên địa bàn tăng cường hỗ trợ.

Bên cạnh đó, Sở Y tế cũng đã xây dựng kế hoạch đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh đúng quy định trong suốt thời gian diễn ra bầu cử và triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định.

Sở Y tế TPHCM yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố tổ chức theo dõi, đánh giá nguy cơ dịch bệnh theo từng khu vực; kịp thời hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch tại các điểm bầu cử, nơi tập trung đông người. Phối hợp với trạm y tế xã, phường, đặc khu thực hiện giám sát sức khỏe cộng đồng và tại các địa điểm tổ chức bầu cử nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm để xử lý kịp thời, không để lây lan.

Hướng dẫn, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra việc thực hiện vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm tại các địa điểm bầu cử. Chuẩn bị sẵn sàng phương án, vật tư, hóa chất, trang thiết bị y tế dự phòng để kịp thời xử lý khi có tình huống dịch bệnh phát sinh.

Giao Trung tâm Cấp cứu 115 thành phố làm đầu mối triển khai, điều hành, đảm bảo công tác y tế trong suốt thời gian tổ chức bầu cử. Tổ chức thường trực 24/24 giờ, duy trì thông tin liên lạc thông suốt với các điểm bầu cử, trạm y tế, bệnh viện.

Xây dựng phương án phối hợp với Ban tổ chức, Bệnh viện Nguyễn Trãi, các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến cuối trên địa bàn và các đơn vị có liên quan đảm bảo công tác y tế, xử trí các tình huống khẩn cấp trong quá trình tổ chức bầu cử các cấp. Bố trí phương tiện, nhân lực cấp cứu ngoại viện sẵn sàng tiếp nhận và xử trí các tình huống cấp cứu tại chỗ hoặc vận chuyển người bệnh về cơ sở điều trị phù hợp.

Phối hợp chặt chẽ với Ban tổ chức bầu cử các cấp và các lực lượng liên quan để bố trí lực lượng (nhân sự, xe cứu thương) tại các địa điểm bầu cử (trong trường hợp cần thiết hoặc khi có yêu cầu từ Ban tổ chức), kịp thời ứng phó các tình huống khẩn cấp về sức khỏe. Chỉ đạo các trạm cấp cứu vệ tinh tại các bệnh viện của thành phố bố trí cán bộ trực tại trạm cấp cứu, sẵn sàng tham gia cấp cứu khi cần thiết theo sự điều động của Trung tâm Cấp cứu 115 thành phố...

THÀNH SƠN