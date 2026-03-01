Vụ nghi ngộ độc sau ăn bánh mì: Hầu hết bệnh nhân được xuất viện

Trong số 11 trường hợp đến Bệnh viện Quân y 175 thăm khám sau khi ăn bánh mì, hầu hết người bệnh đã ổn định và được xuất viện, theo dõi tại nhà.

Ngày 1-3, Sở Y tế TPHCM thông tin về 11 trường hợp phải đến bệnh viện thăm khám sau khi ăn bánh mì.

Người bệnh xuất hiện các triệu chứng bất ổn sau khi sử dụng thực phẩm từ tiệm bánh mì A.C., ở đường Phan Văn Trị, phường Hạnh Thông, TPHCM.

Đến sáng nay, sức khỏe đa số bệnh nhân ổn định, còn 2 người đang nằm viện theo dõi.

Theo đó, Bệnh viện Quân Y 175 tiếp nhận loạt ca bệnh vào ngày 27-2. Đa số các trường hợp có triệu chứng đường tiêu hóa như nôn ói, đau bụng, sốt… Trong đó, 6 trường hợp nhập viện điều trị và 5 trường hợp khác được ngoại trú, theo dõi tại nhà.

Sau khi nhận được báo cáo của Bệnh viện Quân y 175, Sở Y tế TPHCM chỉ đạo các bệnh viện rà soát công tác tiếp nhận điều trị người bệnh sau sử dụng thực phẩm tại địa chỉ trên, bảo đảm thu dung, phân loại và xử trí theo đúng phác đồ. Các cơ sở y tế báo cáo nhanh cho Sở An toàn thực phẩm và Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y), bao gồm tình hình thu dung, số ca nặng, kết quả vi sinh và biến chứng (nếu có).

