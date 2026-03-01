Y tế - Sức khỏe

Vụ nghi ngộ độc sau ăn bánh mì tại TPHCM: 3 bệnh viện tiếp nhận 17 trường hợp

SGGPO

Thống kê của Sở Y tế TPHCM cho thấy, số người phải thăm khám do triệu chứng bất ổn sau khi ăn bánh mì đang tăng  thêm. 

Tính đến trưa ngày 1-3, các bệnh viện trên địa bàn TPHCM tiếp nhận 17 người đến khám và điều trị sau khi sử dụng thực phẩm tại tiệm bánh mì A.C. (đường Phan Văn Trị, phường Hạnh Thông, TPHCM).

641564425_1576685581126879_8336667553646902050_n.jpg
Một trường hợp nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì được theo dõi tại Bệnh viện Quân y 175

Theo Sở Y tế TPHCM, 17 trường hợp trên đến thăm khám tại 3 cơ sở y tế, gồm: 12 ca tại Bệnh viện Quân y 175; 4 ca tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định; 1 ca tại Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức.

Cách đây 2 ngày, Bệnh viện Quân y 175 đã báo cáo Sở Y tế TPHCM về việc tiếp nhận 6 người bệnh có biểu hiện rối loạn tiêu hóa, nôn ói, tiêu chảy, sốt cao... Các bệnh nhân đều ăn bánh mì tại cùng một cửa hàng trước khi xuất hiện triệu chứng.

Hiện, Sở Y tế TPHCM đã chỉ đạo các bệnh viện rà soát công tác tiếp nhận điều trị người bệnh sử dụng thực phẩm từ cửa hàng trên; bảo đảm thu dung, phân loại và xử trí theo đúng phác đồ.

Đồng thời, báo cáo nhanh cho Sở An toàn thực phẩm TPHCM và Sở Y tế TPHCM về tình hình thu dung, số ca nặng, kết quả vi sinh và biến chứng (nếu có), để kịp thời điều phối và thống nhất phác đồ điều trị.

Tin liên quan
GIAO LINH

Từ khóa

bánh mì ngộ độc nghi ngộ độc ATTP ngộ độc thực phẩm ngộ độc bánh mì Sở An toàn thực phẩm Sở ATTP TPHCM

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn