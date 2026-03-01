Bộ trưởng Bộ Y tế dâng hương tưởng niệm 235 năm ngày mất Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông

Lãnh đạo bộ, ngành Trung ương và tỉnh Hà Tĩnh thành kính bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những công lao, đóng góp to lớn của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cùng đoàn công tác dâng hương tại khu mộ Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Sáng 1-3, đoàn công tác của Bộ Y tế do đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế làm trưởng đoàn, đã đến dâng hương tưởng niệm 235 năm ngày mất Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1791-2026) tại Khu mộ Đại danh y ở thôn Hải Thượng (xã Hương Sơn) và Khu lưu niệm Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác tại thôn Bảo Thượng (xã Sơn Giang, tỉnh Hà Tĩnh).

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cùng đoàn công tác dâng hương tại Khu lưu niệm Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Trước anh linh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và các thành viên trong đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương và bày tỏ lòng tưởng nhớ, tri ân sâu sắc trước những công lao, cống hiến to lớn của Đại danh y đối với nền y học, văn hóa nước nhà và thế giới.

Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác đã để lại cho hậu thế những di sản quý giá về y học, văn học, văn hóa, y đức, y đạo...; là tấm gương mẫu mực cho các thế hệ thầy thuốc nói riêng, nhân dân Việt Nam nói chung học tập, noi theo.

Các thành viên trong đoàn nguyện hứa sẽ tiếp tục kế thừa, bảo tồn và phát triển sự nghiệp mà Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác để lại, góp phần quan trọng trong công tác khám chữa bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

Đại danh y Lê Hữu Trác, hiệu Hải Thượng Lãn Ông, sinh năm 1724, trong một gia đình có 6 tiến sĩ (quê tại tỉnh Hưng Yên); mất năm 1791, ở quê mẹ, tỉnh Hà Tĩnh. Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác không những là một nhà y dược học vĩ đại, đã góp phần to lớn xây dựng nền y học dân tộc nước nhà, mà ông còn là nhà thơ, nhà văn tài hoa, nhà tư tưởng tiến bộ, thấm nhuần tinh thần nhân đạo sâu sắc. Tượng Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác Cuộc đời và sự nghiệp của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác được kết tinh bởi tri thức uyên thâm, tư tưởng tiến bộ, đạo đức trong sáng, thể hiện qua những tác phẩm đồ sộ mà giá trị còn mãi đến ngày nay. Sau khi mất, ông được nhân dân và giới y học cả nước suy tôn là bậc “Y thánh của Việt Nam”.

