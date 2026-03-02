Lần đầu tiên phẫu thuật robot cắt phổi biệt lập

Ngày 2-3, Bệnh viện Bình Dân cho biết vừa phẫu thuật robot cắt thùy dưới phổi trái thành công cho người bệnh có bệnh lý phổi biệt lập nội thùy. Đây cũng là trường hợp phổi biệt lập được điều trị bằng phẫu thuật robot được báo cáo đầu tiên tại Việt Nam.

Minh hoạ phổi biệt lập nội thùy và ngoại thùy

Người bệnh là ông N.N.T. (56 tuổi, ngụ Tây Ninh) tình cờ phát hiện tổn thương thùy dưới phổi trái khi đi khám tổng quát. Tại Bệnh viện Bình Dân, các bác sĩ chẩn đoán ông mắc phổi biệt lập nội thùy với khối kích thước 23x26 mm. Động mạch nuôi khối này xuất phát trực tiếp từ động mạch chủ xuống với đường kính lên tới 17mm – một kích thước rất lớn và đầy rủi ro nếu người bệnh không được điều trị.

Theo BS-CK2 Nguyễn Văn Việt Thành, Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực – Bướu cổ, Bệnh viện Bình Dân, khó khăn lớn nhất là phẫu tích nhánh động mạch nuôi này. Một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến biến cố chảy máu không thể kiểm soát. Trước thách thức đó, hội chẩn toàn viện đã quyết định lựa chọn phẫu thuật robot – công nghệ ngoại khoa tân tiến nhất hiện nay.

Ca phẫu thuật diễn ra trong khoảng 120 phút và thực hiện suôn sẻ. Vì không phải banh sườn và các lỗ trocar rất nhỏ, người bệnh ít đau hơn rất nhiều, giảm mất máu và rút ngắn thời gian nằm viện. Ông T. hồi phục nhanh chóng và được xuất viện sau mổ chỉ 4 ngày.

Phổi biệt lập là một dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ chiếm khoảng 0,15-6,4% các dị tật phổi. Có 2 dạng phổi biệt lập: phổi nội thùy (chiếm 75%) và ngoại thùy (chiếm 25%). Vị trí thường gặp của phổi biệt lập thường ở thùy dưới phổi trái. Đây là một phần mô phổi “dư thừa” phát triển bất thường từ thời kỳ phôi thai. Nó không có chức năng hô hấp và không thông với đường dẫn khí bình thường. Đặc điểm nguy hiểm nhất của phổi biệt lập chính là nguồn máu nuôi dưỡng. Thay vì nhận máu từ động mạch phổi như bình thường, khối mô này lại “ăn bám” trực tiếp vào các động mạch hệ thống – thường là động mạch chủ ngực hoặc động mạch chủ bụng. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, khối phổi biệt lập này có thể làm người bệnh tử vong bất cứ lúc nào.

THÀNH SƠN