Anh cán bộ xã mang du lịch xóa nghèo bản vùng cao

Trước đây, xã Phình Hồ (tỉnh Lào Cai) được biết đến là một xã vùng cao còn nhiều khó khăn, từ khi phát triển theo hướng du lịch, Phình Hồ đã trở thành một điểm du lịch săn mây lý tưởng ở vùng Tây Bắc. Người góp công lớn trong bước chuyển mình của Phình Hồ là anh cán bộ xã Sùng A Tủa.

Mang tri thức về phát triển quê hương

“Xin chào các bạn, mình là A Tủa, anh cán bộ xã đây!”, đây là câu chào quen thuộc ở mỗi video clip của anh Sùng A Tủa trên các kênh mạng xã hội nhiều năm nay. Những câu chuyện mà anh mang đến là chuyện rất đỗi đời thường của bà con Phình Hồ như một ngày đi lên rừng, đi săn mây, đi hái chè hoặc trải nghiệm văn hóa của người Mông. Ấy vậy mà thu hút hàng trăm ngàn lượt xem và đã trở thành một thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội.

Anh Sùng A Tủa nhận giải thưởng Thanh niên Sống đẹp năm 2025

Sùng A Tủa sinh năm 1991, người dân tộc Mông và hiện là ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Quê A Tủa có rất ít người được đi học đến đại học và A Tủa may mắn là một trong số đó. Anh có bằng đại học ngành luật, tuy nhiên sau khi tốt nghiệp A Tủa không chọn ở lại thị thành mà quay trở về quê hương phát triển kinh tế. “Xuất phát từ tình yêu quê hương nên sau khi học xong tôi quay trở về Phình Hồ, sau đó tôi làm Phó trưởng Công an xã rồi Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phình Hồ”, A Tủa cho biết.

Trong một lần lướt TikTok giai đoạn dịch Covid-19, A Tủa xem các video giới thiệu du lịch về các địa điểm vùng quê. Anh nhận thấy Phình Hồ cảnh quan rất đẹp, địa hình cao hơn 1.000 mét so với mực nước biển, mây bồng bềnh sà xuống, rồi tự hỏi vì sao mình không quảng bá đến mọi người khắp cả nước? A Tủa liền quay lại các video về cảnh đẹp ở Phình Hồ và đăng lên các trang mạng xã hội, nhanh chóng thu hút rất nhiều lượt xem và khen ngợi.

Những video của A Tủa ban đầu rất giản đơn, dung dị. Anh quay cảnh đồi chè, bà con vùng cao hái chè shan tuyết rồi sao chè, thưởng thức chè. Từng lá chè non xanh mơn mởn, hấp thu dưỡng chất của đất trời, được sao bằng phương pháp thủ công và bán với một mức giá hợp lý... bỗng dưng thu hút rất nhiều người xem, người mua. Đó cũng là động lực để A Tủa dấn sâu hơn vào con đường phát triển kinh tế địa phương.

Tiên phong làm du lịch

Ở Phình Hồ có một quả đồi tên là Trống Giông vốn hoang hóa từ lâu và không có đường đi lên. Song, A Tủa thấy đây là một vị trí đắc địa để tổ chức cắm trại với tầm nhìn ra cánh đồng Mường Lò rất đẹp. Vì vậy, A Tủa đã tìm cách mở đường lên Trống Giông rồi kéo điện, kéo nước lên đây. Trải qua bao nhiêu vất vả, đã có lúc tưởng chừng bỏ cuộc, song A Tủa đã thành công bước đầu khi gây dựng được Lau camping Phình Hồ - điểm du lịch đầu tiên của xã. Sùng A Tủa cũng tham mưu cho lãnh đạo xã đưa mục tiêu phát triển du lịch vào chiến lược phát triển kinh tế, giải quyết việc làm tại chỗ cho bà con, tận dụng tiềm năng và thế mạnh của địa phương.

Song song đó, A Tủa vận động bà con thay đổi cây trồng, tăng gia sản xuất các sản phẩm nông sản phục vụ du lịch. A Tủa hiểu rằng, muốn làm du lịch cộng đồng phải có sự chung tay đồng lòng của người dân. “Ngày đầu đi vận động bà con trồng rau, trồng gừng, su su, nuôi gà đen, lợn để phục vụ khách du lịch, nhân rộng mô hình, tôi gặp rất nhiều khó khăn. Vì cuộc sống của bà con trước đây rất đơn giản, đói một chút họ cũng chịu được và ngại thay đổi. Rồi nhiều bà con băn khoăn nếu trồng ra không ai thu mua thì sao? Tôi nói sẽ mua hết cho bà con, bà con cứ yên tâm sản xuất nên dần dần bà con đã làm theo”, A Tủa kể. Tiếp đó, A Tủa tìm đến các bậc cao niên trong xã để nghe kể những câu chuyện liên quan đến chè shan tuyết cổ thụ, từ đó thêm chất liệu để làm các video clip hấp dẫn. Sau đó, A Tủa vận động người dân thành lập hợp tác xã trà shan tuyết, ban đầu có 10 hộ liên kết, đến nay đã có 50 hộ tham gia vào chuỗi cung ứng. Hiện nay, các dòng sản phẩm chính của hợp tác xã là hồng trà, lục trà và bạch trà, không chỉ có mặt trên khắp cả nước, trà shan tuyết Phình Hồ hiện đã được xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản và được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao.

Từ khi đưa đu lịch về Phình Hồ, A Tủa đã giúp bản làng thay da đổi thịt rõ rệt. Như năm 2023, xã Phình Hồ đón 21.000 lượt du khách, doanh thu gần 15 tỷ đồng, khoảng 500 hộ tham gia vào chuỗi liên kết kinh tế du lịch. Đặc biệt, thông qua du lịch, A Tủa đã vận động bà con giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Mông, tạo sản phẩm thổ cẩm, hình thành đội văn nghệ phục vụ du khách, thành lập đội xe ôm chở khách tham quan, trải nghiệm giúp người dân địa phương có công ăn việc làm. Anh Sùng A Chừ, người dân xã Phình Hồ, chia sẻ: A Tủa thường xuyên đến từng nhà tuyên truyền phổ biến pháp luật cho bà con, vận động bà con không tảo hôn, không xuất cảnh trái phép. A Tủa còn hướng dẫn bà con làm du lịch, kết nối thu mua nông sản giúp đời sống bà con tốt hơn trước rất nhiều.

Ước mơ của Sùng A Tủa không gì khác là phát triển du lịch Phình Hồ, tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người dân để bà con không phải phụ thuộc vào nương rẫy. Các kênh mạng xã hội của A Tủa như Facebook, TikTok càng ngày càng thu hút được du khách gần xa. Mới đây, Sùng A Tủa vinh dự nhận giải thưởng Thanh niên Sống đẹp 2025 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng. Song, A Tủa bảo: “Phần thưởng lớn nhất với tôi chính là đời sống của bà con quê tôi được cải thiện, mọi người có thể làm kinh tế ngay tại địa phương, không phải đi xa làm thuê như trước”.