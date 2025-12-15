“Hiệp sĩ công nghệ thông tin” viết phần mềm trên giường bệnh

30 năm nằm liệt giường vì chấn thương cột sống do tai nạn, tưởng chừng cuộc đời tàn tật đã trở thành gánh nặng cho người thân, nhưng anh Phạm Thanh Sơn, 56 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH phần mềm máy tính ASA, lại là “trụ cột” kinh tế của gia đình và là chỗ dựa vững chắc cho hàng ngàn người khuyết tật trên cả nước. Quan trọng hơn, anh đã truyền đi nghị lực sống, vượt qua số phận, giúp hàng trăm mảnh đời bất hạnh được hồi sinh.

Tàn nhưng không phế

Văn phòng Công ty TNHH phần mềm máy tính ASA (72 Huỳnh Khương An, phường Vũng Tàu, TPHCM) cũng chính là nhà riêng của anh Sơn. Phòng làm việc của anh đặc biệt hơn bất kỳ phòng làm việc của một giám đốc nào khác. Anh nằm trên giường bệnh và có một chiếc bàn được thiết kế riêng để bàn phím máy tính, điện thoại. Màn hình máy tính được treo trên cao như chiếc tivi.

Anh Sơn bị liệt toàn thân nên ngoài khuôn mặt nhanh nhẹn, bộ não thông minh, toàn bộ tay chân, cơ thể của anh không có cảm giác. Anh điều khiển máy vi tính bằng cách di chuyển từ từ với những ngón tay cứng đơ như khúc gỗ và hoàn toàn đã bị mất cảm giác.

Cứ 10-15 phút, mẹ anh - bà Lê Thị Đắc hoặc nhân viên của anh lại phải vào phòng xoa bóp tay, chân và cả lưng cho anh một lần. Cứ như thế, 30 năm qua, anh Sơn vẫn miệt mài làm việc, viết phần mềm, lập trình, tư vấn thuế cho gần 1.000 công ty, doanh nghiệp trên toàn quốc.

Anh Phạm Thanh Sơn viết phần mềm trên giường bệnh

Theo lời kể của anh Sơn, năm 26 tuổi, anh bị chấn thương cột sống khi nhảy xuống hồ nước cạn trong một lần đi du lịch cùng gia đình tại một vùng nông thôn phía Đông TPHCM. Không thể phục hồi, anh từng tuyệt vọng và đã tìm cách kết thúc cuộc đời. Nhưng lúc đó, chính sự vất vả, khổ đau mà cha mẹ anh đang gánh chịu đã thôi thúc anh phải vượt qua. “Chấp nhận tàn tật, tôi bắt đầu nghĩ đến việc phải kiếm tiền nuôi sống bản thân và gia đình để không trở thành gánh nặng cho bố mẹ”, anh Sơn tâm sự.

Vậy rồi, anh mua sách tự học Tin học tại nhà. Với kiến thức công nghệ thông tin sẵn có và được tích lũy thêm, anh Sơn dạy Tin học ngoài giờ cho những người đã đi làm. Công việc này mang lại cho anh và gia đình một khoản thu đáng kể, xóa dần mặc cảm tàn phế trong anh.

“Thời đó công nghệ thông tin còn mới mẻ lắm chứ không phổ biến như bây giờ. Kế toán của các doanh nghiệp đa phần đang phải tính toán thủ công. Họ ao ước có một phần mềm công nghệ thông tin thay họ làm các thao tác đó, vừa hiệu quả, vừa lưu trữ tốt.

Từ đó, tôi miệt mài viết phần mềm kế toán suốt 2 năm, vừa làm vừa phải bắt kịp dòng chảy công nghệ thông tin thay đổi từng ngày. Đến năm 2001, tôi bắt đầu bán phần mềm Hệ thống quản lý kế toán Access cho các doanh nghiệp lớn tại Bà Rịa - Vũng Tàu với mức giá 1 cây vàng/doanh nghiệp”, anh Sơn kể.

Tháng 12-2004, Cục Bản quyền tác giả đã chứng nhận sản phẩm “Hệ thống quản lý kế toán ASA” cho tác giả chủ sở hữu Phạm Thanh Sơn. Cùng năm đó, anh được tạp chí tin học eChíp tặng danh hiệu “Hiệp sĩ công nghệ thông tin”.

Năm 2005, anh đăng ký kinh doanh và đã được Cục Bản quyền tác giả Văn hóa - nghệ thuật (Bộ VH-TT nay là Bộ VH-TT-DL) chứng nhận là tác giả của “Hệ thống quản lý kế toán ASA”. Tiếng lành đồn xa, các doanh nghiệp biết đến anh Sơn và đặt mua phần mềm kế toán do anh viết mỗi ngày một nhiều hơn.

Một tấm lòng cho đi

Từ một cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, năm 2008, anh Sơn thành lập Công ty TNHH phần mềm máy tính ASA. Từ đó, ngoài việc duy trì bảo hành, bảo trì phần mềm “Hệ thống quản lý kế toán Access” cho các doanh nghiệp, anh Sơn còn viết các phần mềm về Dự toán công trình, Quản lý nhân sự, Quản lý giao dịch chứng khoán, Quản lý tài sản cố định… và tư vấn thuế cho các công ty.

Đến nay công ty của anh đã có đến khoảng 1.000 doanh nghiệp sử dụng các phần mềm do anh viết. Đặc biệt, anh còn hỗ trợ đào tạo nghề, tạo công ăn việc làm cho 8-10 người khuyết tật khác với mức thu nhập ổn định. Doanh thu của công ty đạt khoảng 1 tỷ đồng/năm. Quan trọng hơn, anh đã giúp những người cùng cảnh ngộ vượt qua mặc cảm, tiếp thêm sức mạnh và nghị lực cho những người kém may mắn.

Dù bận rộn với công việc chuyên môn và khó khăn trong việc di chuyển, nhưng anh Sơn vẫn cố gắng dành thời gian tham gia sinh hoạt cùng Hội Người khuyết tật Vũng Tàu do anh làm chủ nhiệm.

Từ tháng 10-2018 đến nay, anh đồng thời là Phó Chủ nhiệm Hội Chấn thương cột sống Việt Nam với hơn 1.700 hội viên. Hàng tháng, ngoài làm việc kiếm tiền, tạo công ăn việc làm cho những người trong công ty, anh Sơn còn quan tâm thăm hỏi, động viên, chia sẻ kinh nghiệm trong điều trị bệnh với những người cùng bị chấn thương cột sống dẫn đến bại liệt và hoại tử như anh.

Với những hội viên khó khăn, dù ở miền Bắc hay miền Trung, miền Nam hay Tây Nguyên, anh đều giúp đỡ, kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ tiền để điều trị thuốc men, viện phí và để mua nệm. Cứ thế, mỗi tháng, anh giúp được 2-3 hội viên vượt qua ý định tự tử, vươn lên trong tật nguyền.

Anh Nguyễn Trọng Hiếu, nhân viên của anh Sơn, cho biết, trước đây bản thân anh mặc cảm vì mình là người khuyết tật, nhưng nhiều năm qua được anh Sơn cưu mang, tạo công ăn việc làm ổn định, từ đó có thu nhập để nuôi sống bản thân và gia đình. “Với tôi, anh Sơn vừa là sếp vừa là ân nhân. Anh ấy đã giúp tôi nhận ra được giá trị của bản thân, thấy ý nghĩa của cuộc sống”, anh Nguyễn Trọng Hiếu nói.

Nhiều người vì hoàn cảnh gia đình phải rời xa Công ty ASA, nhưng khi nói về anh Sơn, họ vẫn dành cho anh lòng biết ơn. Anh Nguyễn Minh Triết (quê ở Tiền Giang) chính là một mảnh đời được anh Sơn chắp vá lại. “Năm 2003, tôi không may bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương cột sống. Lúc đó, tôi cảm thấy tuyệt vọng, không thiết tha gì với cuộc sống, tôi đã nghĩ đến việc tìm đến cái chết”, anh Triết kể lại.

Mọi suy nghĩ của anh Triết đã thay đổi khi gặp được anh Sơn. “Tôi như được hồi sinh, từ phục hồi sức khỏe, đến niềm tin cuộc sống, tinh thần, công việc. Dù không còn làm việc tại Công ty ASA nữa, nhưng tôi luôn mang ơn chú Sơn”, anh Triết nói.

Dù được mọi người mang ơn, nhưng anh Sơn luôn tâm niệm: “Quan tâm, giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ cũng là một cách trả ơn mà cuộc đời, mọi người đã mang đến cho tôi. Tôi luôn tâm niệm, sống trong đời sống cần có một tấm lòng… Và tôi cũng có một tấm lòng để cho đi”.