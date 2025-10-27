Chàng trai người Mông và giấc mơ trồng rừng ngăn lũ

Từ dự án Ước mơ triệu cây xanh, đến nay Sùng A Cải sáng lập thêm hệ sinh thái Rừng và Em vừa trồng cây phủ xanh đồi trọc, vừa giúp đỡ các em nhỏ vùng cao có hoàn cảnh khó khăn được tới trường, định hướng nghề nghiệp tương lai.

8 năm cho một ước mơ

Sùng A Cải là chàng trai dân tộc Mông sinh năm 1992 (ở xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai), trong một gia đình nghèo, đông con, bố mẹ chỉ làm nương làm rẫy để nuôi con. Năm 2006 ở quê Cải xảy ra một trận lũ quét lớn và đã cuốn sạch mùa màng khiến gia đình Cải lâm vào cảnh không có gạo ăn, bố Cải phải bán con chó duy nhất đi để mua gạo.

Sau này, Cải mới biết rằng, lũ quét xảy ra là do rừng đầu nguồn bị tàn phá, đất đai bị xói lở, Cải nung nấu ý định sẽ trồng thật nhiều cây xanh, ngăn dòng lũ quét.

Sùng A Cải với công việc trồng rừng

Năm 2017, Cải quyết định thành lập dự án Ước mơ triệu cây xanh, bắt đầu trồng những cây đầu tiên ngay tại quê hương Văn Chấn. Dần dần, hoạt động trồng cây xanh của Cải được nhiều người biết đến, đặc biệt là các trường học, nên những đợt ra quân trồng cây có thêm người đồng hành và số lượng cây được trồng cứ tăng dần theo thời gian.

Trong suốt 8 năm triển khai dự án Ước mơ triệu cây xanh, chưa có lúc nào Cải chững lại, cho dù đó có là giai đoạn dịch Covid-19, hay những lúc Cải khó khăn nhất về kinh tế, eo hẹp thời gian vì còn phải chăm sóc gia đình nhỏ.

“Tốt nghiệp đại học, tôi làm biên tập cho một công ty giáo dục với mức thu nhập trung bình. Có lần tôi dành dụm được 15 triệu đồng để mua cây giống, vợ tôi biết chuyện, cô ấy đã khóc vì nhà không còn tiền mua sữa cho con mà chồng lại mang tiền đi làm việc khác”, Cải nghẹn ngào nói.

Cải không chỉ trồng cây mà đi đến đâu cũng ra sức tuyên truyền cho người dân địa phương về ý nghĩa của cây xanh, của rừng trong cuộc sống. Sau 8 năm, dự án Ước mơ triệu cây xanh của Cải đã trồng hơn 100.000 cây xanh, vận động người dân trồng được 950.000 cây xanh, tổng số đạt 1,5 triệu cây.

"Một triệu cây xanh là ước mơ của tôi, tuy nhiên ước mơ sẽ không dừng lại mà sẽ phát triển lên hàng triệu cây xanh trong tương lai", Sùng A Cải

Những dự án màu hy vọng

Cuối năm 2023, Cải sáng lập hệ sinh thái Rừng và Em với mục tiêu giúp các em nhỏ hoàn cảnh khó khăn có điều kiện học tập tốt hơn, có định hướng nghề nghiệp rõ ràng. Đến nay Rừng và Em đã hỗ trợ được 9 học sinh với mức 500.000 đồng/tháng, hơn 1.000 học sinh vùng cao được tham gia hướng nghiệp và hoạt động trải nghiệm trồng cây.

Điểm nổi bật của Rừng và Em là các em học sinh có cơ hội trải nghiệm cuộc sống tại Hà Nội. Đây là một bước quan trọng để các em học sinh dân tộc thiểu số phát triển kỹ năng, sự tự tin và hiểu biết về thế giới xung quanh, giúp các em xây dựng một tương lai tươi sáng và có khả năng đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Em Sùng Thị Cu, sinh viên năm 2 Trường ĐH Y Dược Hải Phòng, một sinh viên được Cải kết nối và nhận hỗ trợ từ dự án Rừng và Em, chia sẻ: Nhà em ở xã Pa Ham, Điện Biên, điều kiện kinh tế rất khó khăn. Khi em trúng tuyển đại học, em đã định không nhập học vì gia đình không có tiền.

Song, anh Cải đã kết nối các nhà hảo tâm hỗ trợ để em được đi học. Anh Cải đã bắt xe về tận nhà em để khảo sát và lấy minh chứng kêu gọi hỗ trợ. Em rất biết ơn anh Cải đã giúp em viết tiếp giấc mơ được làm bác sĩ của mình.

Còn trong dự án Sách về bản, Cải đã cùng các nhà hảo tâm trao hơn 10.000 đầu sách đóng góp vào 12 thư viện cộng đồng và trường học ở Lào Cai và Điện Biên. Trong dự án Nông trại quê em, hơn 100 hộ dân được hưởng lợi từ mô hình rau vụ đông, tạo việc làm từ trồng cây và bán nông sản, còn dự án Ươm mầm đã có hơn 50 học sinh được giới thiệu và nhận học bổng từ các tổ chức xã hội, nhiều học sinh ra trường có việc làm ổn định.

Với sự cống hiến cho cộng đồng, năm 2024, Cải vinh dự nhận giải thưởng Tình nguyện quốc gia của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng.