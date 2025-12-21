Ba chị em ruột tạo nên kỳ tích ở SEA Games

“Cả nhà ơi, chúng con làm được rồi!”, từ đầu cầu Chonburi (Thái Lan), ba chị em của đội tuyển vật tự do Việt Nam Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (sinh năm 1997), Nguyễn Thị Mỹ Trang (2001) và Nguyễn Thị Mỹ Linh (2003) nắm chặt tay nhau, òa khóc khi báo tin chiến thắng về cho gia đình.

Rồi cứ thế, ba chị em ôm nhau, nước mắt cứ tuôn trào. Niềm xúc động làm cả đấu trường xung quanh lặng đi...

Cùng nhau tỏa sáng

Những giọt nước mắt lăn dài không chỉ vì 3 tấm huy chương vàng mà ba chị em đã giành được để đi vào lịch sử của SEA Games 33, mà còn vì người cha Nguyễn Đăng Sơn đang chống chọi với bệnh tật nơi quê nhà.

“Chiến thắng này các con dành tặng ba. Con biết ba đang mong tin từ ba chị em, và mọi người mang được huy chương về rồi, ba cố gắng mau khỏe nhé!”, chị cả Mỹ Hạnh nghẹn ngào nói. Là trụ cột trong gia đình, Hạnh càng nghẹn ngào hơn khi nhắc về ba.

Lúc hay tin ba lâm bệnh, áp lực đã dồn lên ba chị em rất nhiều, từ áp lực trong tập luyện, thành tích thi đấu và cả về kinh tế.

Những khoản tiền thưởng có được từ việc đi thi đấu giải trong nước lẫn quốc tế đều được Mỹ Hạnh cùng hai em dành dụm gửi về để mẹ lo thuốc thang cho ba, nuôi cậu em út 15 tuổi đang học phổ thông.

Ba chị em ruột cùng giành HCV môn vật tại SEA Games 33. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Gần thời điểm SEA Games 33 khởi tranh, ba chị em phải ở Hà Nội nhiều hơn để tập trung tập luyện.

Vì vậy, tranh thủ buổi trưa, tối, Hạnh cùng các em liền điện về hỏi thăm và động viên ba cố gắng, dặn mẹ giữ gìn sức khỏe, thay các con chăm sóc ba, rồi nhắc cậu em út phải chăm ngoan và đỡ đần ba mẹ.

Trong niềm vui chiến thắng, ba chị em bỗng nhớ về những ngày đầu tiên, khi còn đi xe bus cách 20km từ quê nhà Quảng Điền lên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao TP Huế để theo đuổi môn vật.

Những chuyến xe chật chội, nêm cả người lẫn hàng hóa, những bữa ăn sáng vội vàng để kịp nạp năng lượng tập luyện, rồi cả những vết bầm tím, mồ hôi, nước mắt và cả máu trên sàn đấu. Mọi thứ được ba chị em đánh đổi rất nhiều mới vỡ òa cảm xúc bằng trái ngọt hôm nay.

Ba chị em Hạnh lớn lên ở mảnh đất làng Thủ Lễ nổi tiếng với lễ hội vật dịp xuân về. Hàng năm, người làng nô nức kéo nhau ra sân đình xem vật như một thói quen ăn sâu vào máu thịt.

Mỹ Hạnh và các em cũng tò mò theo chân người lớn ra xem, rồi dần dần bị cuốn vào từng động tác khóa đòn, tràng pháo tay reo hò hòa nhịp cùng tiếng trống. Sau đó, chị cả Mỹ Hạnh và các em mạnh dạn vào sàn thử sức với các đô vật khác.

Và chính cái hồn quê ấy đã nuôi dưỡng giấc mơ chiến thắng cho ba chị em.

Trong gia đình có người họ hàng làm trong ngành thể thao tại địa phương nên niềm đam mê non nớt ấy sớm gặp được sự nâng đỡ và dẫn dắt. Chị cả Mỹ Hạnh là người đi theo con đường chuyên nghiệp trước, lặng lẽ mở đường và truyền cảm hứng cho các em theo sau.

Chính điểm tựa vững vàng từ tình chị em đã giúp Mỹ Hạnh, Mỹ Trang và Mỹ Linh cùng nhau tiến bộ, vượt qua những khó khăn để mang vinh quang và tiếp nối truyền thống đáng tự hào của gia đình.

Mỹ Linh chia sẻ: “Chị Hạnh không chỉ là chị, mà còn thay mẹ chăm sóc và bảo ban các em nên người khi tập và thi đấu xa nhà”.

Trong những ngày thi đấu, Mỹ Hạnh bước vào tranh tài từ buổi sáng. Đến buổi chiều, hai người em vẫn còn nội dung tranh tài. Trước giờ thi, Hạnh không quên động viên, nhắc nhở từng chi tiết nhỏ cho các em.

Khi Mỹ Linh giành chiến thắng, cô lại cùng Mỹ Hạnh ra khán đài, dõi theo và cổ vũ cho Mỹ Trang.

Từ trên khán đài, tiếng hô vang đầy xúc động: “Chị ơi, em ơi, cố lên!” vọng khắp nhà thi đấu, tiếp thêm tinh thần để Mỹ Hạnh tung ra những đòn khóa dứt khoát trước đối thủ.

Môn vật được xem là sân chơi của phái mạnh. Thành thử, những cô gái chọn gắn bó với bộ môn này, nhất là ở Huế, không tránh khỏi ánh nhìn định kiến còn sót lại thời xưa cũ. Người ta e ngại vóc dáng rắn rỏi, đô con sẽ làm phai đi nét dịu dàng của con gái.

Cũng chính bà Đặng Thị Huệ, mẹ của ba chị em, nói bằng giọng chùng xuống: “Ba mẹ thương, mà cũng xót cho con”.

Nhưng rồi theo thời gian, thấy các con quyết tâm, nuôi sống được bản thân từ chính đam mê, ông bà chọn cách lặng lẽ đứng sau ủng hộ. Với đấng sinh thành, được nhìn con trưởng thành, sống đúng với ước mơ đã là điều đáng quý.

Ở SEA Games, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh sở hữu bộ sưu tập lớn nhất với 4 HCV hạng cân 62kg nữ qua 4 kỳ liên tiếp. Không thua kém chị gái, Nguyễn Thị Mỹ Trang cũng đã sở hữu 3 HCV hạng 57kg nữ liên tiếp qua 3 kỳ đại hội. Cô em Nguyễn Thị Mỹ Linh lần đầu tiên xuất hiện nhưng cũng đã giành HCV hạng cân 53kg nữ.

Gìn giữ thế mạnh của thể thao xứ Huế

Vật tự do từ lâu đã là một trong những thế mạnh của thể thao TP Huế trên đấu trường trong nước lẫn quốc tế. Nhắc đến môn vật Huế, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến ba chị em nhà Mỹ Hạnh, những cái tên đã trở nên quen thuộc và đầy tự hào.

Trong đó, Mỹ Hạnh được xem là biểu tượng của thể thao cố đô. Hạnh đã được trao tặng Huân chương Lao động hạng ba vào năm 2023, đó là sự ghi nhận thành tích xuất sắc khi Hạnh giành 3 huy chương vàng tại các kỳ SEA Games trước đây.

Dù còn đó những khó khăn, song lãnh đạo thể thao TP Huế vẫn luôn ưu tiên cho công tác đào tạo, huấn luyện vận động viên, với mong muốn giữ gìn và phát triển môn thể thao giàu truyền thống của địa phương.

Mỹ Hạnh đã vào ban huấn luyện môn vật Huế, còn em gái Mỹ Trang được tuyển vào biên chế để yên tâm cống hiến cho quê hương.

Thành tích của ba chị em Mỹ Hạnh tại SEA Games 33 không chỉ là niềm vui của gia đình, mà còn là nguồn động viên lớn cho những vận động viên của các môn thể thao khác.

Bởi khi được đầu tư và quan tâm đúng mức, thể thao thành tích cao của địa phương hoàn toàn có thể vươn xa, góp phần cho sự phát triển chung của thể thao nước nhà.

Chiến thắng của ba chị em ruột của đội tuyển vật Việt Nam đã khơi dậy năng lượng tích cực vào những ngày cuối cùng tại SEA Games 33.

Đó không chỉ là dấu ấn của những tấm huy chương, mà còn là minh chứng cho tinh thần kiên cường, quyết tâm từ các tuyển thủ khoác lên mình màu áo quốc gia.