Apple ra iPhone 16 Pro Max với màn hình lớn

Về cơ bản, 2 mẫu iPhone 16 Pro gần như giống nhau, ngoại trừ kích thước. iPhone 16 Pro năm nay lớn hơn một chút với màn hình kích cỡ 6,3 inch trong khi iPhone 16 Pro Max đã tăng kích cỡ màn hình từ 6,7 inch lên 6,9 inch. Màn hình của 2 "siêu phẩm" cùng là Super Retina XDR là OLED, hỗ trợ HDR, True Tone, ProMotion và màu P3. Với tỷ lệ tương phản 2 triệu, các màn hình có thể cho độ sáng lên đến 2.000 nit khi sử dụng ngoài trời.

Bên trong các mẫu iPhone 16 Pro là chip A18 Pro, bản nâng cấp của chip A17 Pro thế hệ trước. Được sản xuất bằng quy trình 3 nanomet, so với phiên bản năm ngoái, chip này hứa hẹn sẽ nhanh hơn 15% với CPU 6 lõi, bao gồm 2 lõi hiệu suất và 4 lõi hiệu quả, sử dụng ít hơn 20% năng lượng. Ở iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max, Camera chính đã được đổi tên thành camera Fusion, có cảm biến 48MP, có thể chụp ảnh 24MP bằng cách ghép điểm ảnh và có thể cung cấp ảnh zoom 2x ảo chỉ bằng cách cắt cảm biến.

Giá bán khởi điểm các mẫu iPhone chính hãng hiện tại như sau: iPhone SE 3 429 USD, iPhone 14 599 USD, iPhone 14 Plus 699 USD, iPhone 15 699 USD, iPhone 15 Plus 799 USD, iPhone 16 799 USD, iPhone 16 Plus 899 USD, iPhone 16 Pro 999 USD, iPhone 16 Pro Max 1.199 USD. Tại Việt Nam, bốn mẫu iPhone 16, 16 Pro, 16 Plus và 16 Pro Max sẽ cho đặt trước từ ngày 20-9 và bán ra từ ngày 27-9.