Redmi 15 với siêu pin Silicon-Carbon 7000mAh

Smartphone phổ thông Redmi 15 được trang bị viên pin Silicon-Carbon 7000mAh mang đến sức mạnh bền bỉ cùng công nghệ cao cấp vượt tầm giá và sẽ ra mắt vào ngày 22-8-2025.

Redmi 15 đánh dấu một chuẩn mực mới ở phân khúc phổ thông khi mang viên pin Silicon-Carbon 7000mAh

Trước thềm ra mắt và mở bán chính thức, khách hàng đăng ký nhận thông tin hoặc sở hữu sớm Redmi 15 tại Thế Giới Di Động sẽ có cơ hội nhận vé tham dự concert “Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai” diễn ra ngày 6 và 7-9-2025 tại The Global City, một trong những sự kiện âm nhạc bùng nổ nhất năm.

Redmi 15 đánh dấu một chuẩn mực mới ở phân khúc phổ thông khi mang viên pin Silicon-Carbon 7000mAh xuống mức giá dưới 5 triệu đồng. Không chỉ cho phép người dùng thoải mái sử dụng liên tục trong nhiều ngày, công nghệ pin tiên tiến này còn đảm bảo độ bền vượt trội theo thời gian mà vẫn giữ được dáng máy mỏng nhẹ, dễ cầm nắm.

Bên cạnh đó, Redmi 15 còn được trang bị sạc nhanh 33W và công nghệ sạc ngược 18W, giúp máy không chỉ nạp năng lượng nhanh chóng mà còn trở thành “nguồn pin cứu nguy” cho các thiết bị khác. Tất cả những yếu tố này biến Redmi 15 thành người bạn đồng hành lý tưởng, không chỉ trong những dịp concert sôi động, mà cả trong nhịp sống hàng ngày của người dùng.

Redmi 15 còn mang đến trải nghiệm giải trí vượt trội với màn hình FHD+ 6,9 inch lớn nhất phân khúc. Hỗ trợ tần số quét 144Hz cùng tốc độ lấy mẫu cảm ứng 288Hz, màn hình của máy cho chuyển động mượt mà, thao tác chính xác, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu xem phim, chơi game hay lướt mạng xã hội.

Redmi 15 còn đảm bảo hiệu năng ổn định, đáp ứng mượt mà các nhu cầu giải trí và công việc hàng ngày. Bên cạnh đó, máy sở hữu độ bền ấn tượng, giúp người dùng yên tâm sử dụng trong nhiều điều kiện khác nhau của cuộc sống hiện đại.

Song song với các ưu đãi thường lệ trong giai đoạn mở bán, khách hàng đăng ký nhận thông tin hoặc sở hữu sớm Redmi 15 còn có cơ hội nhận vé tham dự concert “Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai”. Chỉ sau 3 ngày khởi động, chương trình đã thu hút hơn 25.000 lượt đăng ký, cho thấy sức hút mạnh mẽ của sản phẩm trước thềm ra mắt.

BÌNH LÂM