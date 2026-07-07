Ba ngày vàng 7-9/7: Săn vé khuyến mãi chỉ 0 đồng, nhận thêm ưu đãi giảm đến 20% vé bay cùng Vietjet

Cùng lên kế hoạch du lịch cuối năm với chương trình khuyến mãi ba ngày vàng của Vietjet từ ngày 07-09/07/2026. Vietjet mang đến loạt ưu đãi hấp dẫn với hàng trăm nghìn vé Eco giá chỉ từ 0 đồng (chưa bao gồm thuế, phí), nhận thêm cả ưu đãi giảm 20% cho vé Deluxe, SkyBoss và Business quốc tế và giảm 20% cho vé Eco nội địa, giúp hành khách dễ dàng lên kế hoạch khám phá Việt Nam và thế giới suốt năm.

Trong 3 ngày vàng, hành khách có thể săn hàng trăm nghìn vé khuyến mãi trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế của Vietjet tại website www.vietjetair.com và ứng dụng Vietjet Air. Chương trình áp dụng cho các chuyến bay từ 15/08/2026 đến 31/03/2027 (*), mở ra cơ hội vi vu từ những điểm đến trong nước đến các thành phố nổi tiếng khắp châu Á và thế giới.

Đối với các đường bay quốc tế, hành khách đặt vé hạng Deluxe, SkyBoss, Business và nhập mã SALE77 sẽ được giảm ngay 20% (chưa bao gồm thuế, phí) giá vé. Không chỉ tiết kiệm hơn, hạng vé Deluxe còn mang đến nhiều đặc quyền như hành lý ký gửi lên đến 40kg (**), miễn phí chọn chỗ ngồi yêu thích và linh hoạt thay đổi lịch trình, để mỗi chuyến đi thêm thoải mái. Đừng bỏ lỡ ưu đãi hạng SkyBoss và Business, một trải nghiệm bay tinh tế, giàu cảm xúc được chăm chút bởi những nhân viên tận tâm, chu đáo, vui tươi, ẩm thực phong phú và những khoảnh khắc đáng nhớ.

Trong khi đó, các tín đồ du lịch trong nước có thể tận hưởng ưu đãi giảm 20% (chưa bao gồm thuế, phí) cho vé Eco khi nhập mã ECO77. Đây là dịp lý tưởng để lên lịch săn mây Đà Lạt, nghỉ dưỡng Phú Quốc, khám phá biển đảo miền Trung hay trải nghiệm những hành trình khám phá tại các thành phố sôi động với chi phí hấp dẫn hơn.

Với mạng bay phủ khắp Việt Nam và quốc tế, Vietjet tiếp tục đồng hành cùng hành khách trên hành trình “Bay khắp thế giới, chạm đỉnh cao mới”, kết nối đến Colombo (Sri Lanka), Almaty (Kazakhstan), Praha (CH Séc), Tokyo, Osaka, Shizuoka (Nhật Bản), New Delhi, Bengaluru, Hyderabad (Ấn Độ), Thượng Hải, Bắc Kinh, Quảng Châu (Trung Quốc) cùng nhiều điểm đến nổi bật tại Australia, Hàn Quốc và Đông Nam Á. Đặc biệt, từ giữa tháng 8/2026, các đường bay đi và đến Đà Lạt sẽ được khai thác trở lại, mang thêm lựa chọn cho du khách yêu thích thành phố ngàn hoa.

Mỗi chuyến bay không chỉ là hành trình kết nối mà còn là trải nghiệm trọn vẹn với đội tàu bay hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu, thực đơn món nóng đa dạng mang đậm hương vị Việt Nam và quốc tế như Phở Thìn, bánh mì, cà phê sữa đá…, cùng sự phục vụ chuyên nghiệp, thân thiện, tận tâm của phi hành đoàn và những chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc ngay trên độ cao 10.000m.

(*) Thời gian bay cụ thể tùy từng đường bay. Ưu đãi không áp dụng trong một số giai đoạn cao điểm. Vui lòng tham khảo chi tiết tại website và ứng dụng Vietjet Air.

(**) Theo điều kiện vé với từng chặng bay cụ thể