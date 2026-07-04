The Vietnam Grand WeddX 2026, choáng ngợp trước “đại tiệc cưới” lớn bậc nhất Việt Nam

Hàng nghìn lượt khách đã đổ về VinPalace Cổ Loa ngay trong ngày đầu khai màn The Vietnam Grand WeddX 2026, biến nơi đây thành một trong những điểm hẹn sôi động nhất Hà Nội ngày cuối tuần. Trên không gian hơn 9.000m², những wedding showcase được đầu tư khủng, sân khấu ánh sáng huyền ảo, các đại cảnh ngập hoa và chuỗi trải nghiệm độc đáo nối tiếp nhau đã mở ra một “đại tiệc cưới” choáng ngợp, khiến du khách trầm trồ không ngớt.

Ngay từ sáng 4/7, dòng khách đã đổ dồn về VinPalace Cổ Loa, nhanh chóng phủ kín khu check-in, sân khấu trung tâm và dọc đại lộ wedding showcase. Ở nhiều khu vực, khách tham quan tập trung đông đúc, dừng lại chụp ảnh, hỏi thông tin và chờ tới lượt trải nghiệm, tạo nên bầu không khí nhộn nhịp kéo dài suốt từ cửa vào đến tận khu sân khấu.

Bên trong VinPalace Cổ Loa, The Vietnam Grand WeddX 2026 mở ra như một “bản đồ cưới” khổng lồ rộng hơn 9.000m², đủ khiến khách tham quan choáng ngợp ngay từ những bước chân đầu tiên. Từ váy cưới, suit, beauty, studio, décor, hoa, trang sức đến honeymoon và hàng chục wedding showcase, gần như toàn bộ thế giới wedding cùng hội tụ trong một không gian, tạo cảm giác như đang đi giữa một “thành phố cưới”.

Sân khấu trung tâm là một trong những không gian gây ấn tượng nhất tại The Vietnam Grand WeddX 2026. Được dàn dựng như một khu rừng ánh sáng khổng lồ với những thân cây trắng phủ pha lê, lớp ánh sáng tím – xanh tràn kín không gian và runway uốn theo hình chữ S ôm lấy đảo hoa trung tâm, sân khấu mở ra một khung cảnh vừa huyền ảo, vừa thơ mộng. Ở bất kỳ góc nhìn nào, không gian này cũng tạo cảm giác như đang bước vào một đại cảnh wedding show được dàn dựng cho khoảnh khắc đỉnh cao của lễ cưới.

Nếu sân khấu trung tâm gây sốt bởi vẻ huyền ảo và quy mô dàn dựng như một đại cảnh wedding show, thì sân khấu Immersive LED hơn 240m² kết hợp công nghệ 3D Mapping lại là một trong những điểm hút khách nhất về trải nghiệm. Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, khu vực này liên tục thu hút rất đông du khách tự mình trải nghiệm hình ảnh – âm thanh – ánh sáng chuyển động không ngừng trên màn hình khổ lớn. Hiệu ứng thị giác sống động cùng những lớp chuyển cảnh độc đáo khiến nơi đây trở thành một trong những điểm check-in được săn đón nhiều nhất trong ngày khai màn.

Không dừng ở việc ngắm nhìn, rất nhiều cặp đôi đã nán lại hàng giờ ở khu workshop để trực tiếp trao đổi cùng các chuyên gia. Nhiều khách tham quan ngồi nghe trọn các phiên chia sẻ, tranh thủ hỏi kỹ về décor, phụ kiện, cách lên concept cưới, rồi hào hứng thử làm hoa cưới, pha chế cocktail và chụp lại thành quả. Từ những trải nghiệm ấy, không ít cặp đôi mang về thêm nhiều gợi ý thiết thực cho ngày trọng đại của mình.

“Bọn mình tính chỉ ghé qua một lúc, ai ngờ vào rồi cứ đi hết khu này đến khu khác, cái gì cũng muốn dừng lại xem thêm. Có chỗ để ngắm, có chỗ để hỏi kỹ, có chỗ lại muốn chụp ngay về lưu ý tưởng. Sau một buổi ở đây, bọn mình thấy đầu óc mở ra hẳn, vì có thêm rất nhiều hình dung cho lễ cưới của mình, từ concept chung đến những chi tiết nhỏ mà trước đó chưa nghĩ tới.” – Hồng Anh – Minh Quân cặp đôi sắp cưới chia sẻ.

Sức hút của The Vietnam Grand WeddX 2026 còn đến từ việc khách tham quan có thể đi một vòng là chạm tới gần như trọn vẹn hành trình chuẩn bị cho đám cưới. Từ địa điểm tổ chức, váy cưới, suit, trang sức, make-up, studio, décor đến nghỉ dưỡng trăng mật, nhiều cặp đôi vừa xem, vừa hỏi giá, so sánh phong cách và tranh thủ ghi lại những lựa chọn phù hợp cho ngày trọng đại.

Sau ngày khai màn sôi động với hàng nghìn lượt khách, The Vietnam Grand WeddX 2026 tiếp tục mở cửa trong ngày 5/7 với fashion show, workshop, talkshow và hàng loạt hoạt động trải nghiệm xuyên suốt. Đặc biệt, khách tham quan còn có cơ hội nhận nhiều voucher, quà tặng và ưu đãi giới hạn từ các thương hiệu đồng hành. Với những ai đang chuẩn bị cưới, tìm cảm hứng cho ngày trọng đại hoặc muốn tận mắt khám phá sự kiện cưới quy mô lớn bậc nhất Việt Nam, đây là điểm hẹn rất khó bỏ lỡ trước khi khép màn.