Ford Việt Nam nâng cấp dải sản phẩm Ranger, chiếc bán tải sẵn sàng mọi hành trình

Ford Ranger - chiếc bán tải dẫn đầu phân khúc trong hơn 13 năm, vừa được nâng cấp về công nghệ, tiện nghi và khả năng vận hành để tiếp tục giữ vững vị trí tiên phong là dòng xe mạnh mẽ, bền bỉ và đáp ứng nhu cầu đa dạng nhất của người tiêu dùng Việt Nam. Ranger mới có các phiên bản bắt đầu từ XLS 2.0L 4x2 và 4x4, Wildtrak 2.0L, Wildtrak 3.0L V6 và Raptor 3.0L EcoBoost sẵn sàng cho công việc, gia đình hay phiêu lưu.

"Với dải sản phẩm Ranger được nâng cấp, chúng tôi mang đến cho khách hàng Việt Nam nhiều lựa chọn hơn, nhiều công nghệ và tiện nghi hơn, tối ưu khả năng vận hành và các chi phí sở hữu. Ranger không chỉ tiếp tục thiết lập những chuẩn mực mới trong phân khúc, mà còn giúp khách hàng tự tin bứt phá giới hạn và sẵn sàng cho mọi thử thách." Ông Ruchik Shah, Tổng Giám đốc Ford Việt Nam chia sẻ.

Công nghệ thông minh, tiện nghi cao hơn

Với việc nâng cấp lần này, tất cả các phiên bản Ranger đều được trang bị hộp số tự động 10 cấp. Động cơ dầu 2.0L turbo cũng được cải tiến với xích cam bền bỉ và hệ thống phun nhiên liệu Bosch mới mang lại khả năng vận hành tối ưu, giảm chi phí bảo dưỡng, đồng thời cân bằng giữa tiết kiệm nhiên liệu, sức kéo và độ êm ái trên mọi hành trình.

Trên phiên bản Ranger XLS, màn hình SYNC 4A được nâng cấp lên 12-inch với Apple CarPlay và Android Auto không dây giúp khoang lái hiện đại và trực quan hơn. Điều hòa hai vùng độc lập có cửa gió hàng ghế sau vốn chỉ có trên các phiên bản cao cấp hơn, lần đầu được trang bị tiêu chuẩn trên XLS cho phép người lái và hành khách phía trước tùy chỉnh nhiệt độ riêng biệt, đồng thời đảm bảo làm mát toàn bộ khoang xe nhanh và đều hơn.

Cùng với đó là các nâng cấp về gương gập điện, đèn hậu LED, cổng sạc nhanh USB hàng ghế sau và khay đựng cốc tại cửa gió điều hòa hoàn thiện trang bị tiện ích cho chủ xe trong sử dụng hằng ngày.





Ranger Wildtrak được phát triển như một giải pháp di chuyển toàn diện, cân bằng giữa nhu cầu công việc và phong cách sống, đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của khách hàng hiện đại. Với thiết kế mạnh mẽ, Ranger sở hữu cabin rộng rãi và thoải mái, đồng thời vẫn duy trì khả năng chở tải ấn tượng. Điều này giúp mẫu xe trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy trong công việc hằng ngày, hay trở thành phương tiện cho gia đình trong các chuyến đi cuối tuần và hoạt động ngoài trời.

Ranger Wildtrak 2.0L turbo với hệ dẫn động 4x4 gài cầu điện và khóa vi sai sau tự động, hệ thống quản lý địa hình giúp chiếc xe vận hành linh hoạt và tiết kiệm dù đi trong phố hay các hành trình dài…

Wildtrak 3.0L V6 mang đến lựa chọn mạnh mẽ hơn cho những khách hàng tìm kiếm khả năng vận hành vượt trội. Sản sinh công suất 250 PS tại 3.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 600 Nm trong dải tua 1.750 – 2.250 vòng/phút, hệ truyền động này nâng cao đáng kể khả năng kéo tải và hiệu suất vận hành trong điều kiện khắc nghiệt, phù hợp với các tác vụ nặng, hành trình dài và địa hình phức tạp.

Và gây hứng khởi nhất luôn là Ranger Raptor 3.0L – đến từ gia đình Ford hiệu năng cao với trải nghiệm lái đầy phấn khích. Động cơ xăng EcoBoost 3.0L mang lại khả năng tăng tốc ấn tượng và phản hồi nhạy bén, kết hợp với hệ thống treo trứ danh Fox Sport 2.5 inch nổi tiếng trên các đường đua địa hình tốc độ cao và nội thất được thiết kế giống khoang lái của máy bay chiến đấu để đảm bảo an toàn tối ưu, hệ thống loa B&O và một loạt tiện nghi cao cấp khác đã mang đến vị trí hoàn toàn khác biệt và đại diện phong cách sống đầy cảm hứng của Raptor.

Ready Set Ford – Sẵn sàng đồng hành mọi hành trình

Giá trị của Ranger mới không chỉ nằm ở những nâng cấp vận hành và tiện nghi, mà còn ở trải nghiệm sở hữu toàn diện mà Ford cam kết đặt khách hàng làm trung tâm.

Ford chính thức nâng cấp chính sách bảo hành lên 5 năm hoặc 150.000 km (tùy điều kiện nào tới trước) trên toàn bộ dải Ranger và Everest mới thể hiện cam kết của Ford về chất lượng và độ bền sản phẩm, góp phần mang lại sự an tâm xuyên suốt quá trình sử dụng.

Trong suốt quá trình sở hữu xe, khách hàng luôn được đồng hành bởi đội ngũ Chuyên gia Ford sẵn sàng tư vấn trực tuyến, Ford App cập nhật tình trạng xe, các giải pháp linh hoạt như Dịch vụ lưu động 4 giờ hoặc miễn phí, dịch vụ Nhận và giao xe tận nơi, Bảo dưỡng nhanh chuẩn xác giúp khách hàng tiết kiệm tối đa thời gian…

Đặc biệt, trong tình huống khẩn cấp, dịch vụ cứu hộ RSA 24/7 luôn túc trực hỗ trợ kịp thời, đi kèm chính sách cung cấp Xe thay thế giúp hành trình của người sử dụng không bị gián đoạn. Mọi yêu cầu hỗ trợ của khách hàng đều được tiếp nhận, lắng nghe thấu đáo qua Trung tâm quan hệ khách hàng, khẳng định cam kết đồng hành tin cậy của Ford trên mọi chặng đường.

Các phiên bản Ranger mới sẽ sẵn sàng phục vụ khách hàng từ tháng 7 năm 2026. Khách hàng có thể tham khảo thêm các tùy chọn màu sắc và giá cả chi tiết giá tại website: www.ford.com.vn

NH.NG